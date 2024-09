Justin mostra una fissazione per Jennifer Aniston.

Da qualche tempo, Jennifer Aniston e Justin Theroux vivono vite separate, ma la loro separazione non ha intaccato il reciproco rispetto e l'amicizia. In una recente chiacchierata con "The Times", Theroux ha sottolineato l'intelligenza di Aniston, anche durante la loro recente disputa.

Sono passati circa sei anni e mezzo dal loro annunciato divorzio a bassa voce, e a differenza di molti divorzi di celebrità, il loro è stato amichevole e cordiale. Questa amicizia potrebbe aver giocato un ruolo nel fatto che Theroux abbia recentemente espresso ammirazione per Aniston in un'intervista, osservando che lei occupa ancora un posto speciale nel suo cuore e che ha un forte istinto protettivo nei suoi confronti.

Questo sentimento potrebbe essere diventato ancora più forte di recente, dopo uno scontro pubblico tra Aniston e la scelta di vicepresidente di Donald Trump, J.D. Vance. Un video virale è riemerso in cui Vance commentava che gli Stati Uniti sono governati "da un gruppo di donne senza figli che sono insoddisfatte delle loro vite e decisioni, e vogliono rendere miserabile il resto del paese".

Questo commento ha colpito Aniston, che è anche lei senza figli, portandola a replicare con fermezza: "Posso solo dire... Signor Vance, spero che sua figlia un giorno conosca la gioia della maternità". Divertito dalla pronta risposta di Aniston, Theroux l'ha elogiata, dicendo: "Ha gestito quella critica con grazia, come fa di solito".

Progressi personali e professionali

Di recente, Theroux ha fatto notizia a Venezia, dove il suo nuovo film "Beetlejuice Beetlejuice" ha avuto la sua première. Accanto a lui sul tappeto rosso c'era la sua nuova ragazza, Nicole Brydon Bloom, o forse ora la sua fidanzata - un brillante anello di diamanti al dito sembrava suggerirlo. Questo è stato il loro secondo apparizione pubblica insieme, dopo il loro debutto ufficiale come coppia agli Oscar di marzo.

Tuttavia, un matrimonio potrebbe essere ancora lontano di qualche anno. Theroux era sposato con Aniston dal 2015 al 2018, anche se erano fidanzati dal 2012. In una dichiarazione congiunta di febbraio 2018, hanno annunciato la loro separazione, dicendo che si erano separati alla fine dell'anno precedente, ma hanno mantenuto il loro profondo rispetto e amore l'uno per l'altro. È ovvio che sono riusciti a mantenere questo impegno fino ad ora.

