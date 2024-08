Justin e Hailey Bieber hanno accolto una nuova aggiunta alla loro famiglia come genitori.

La coppia ha annunciato a maggio che Hailey era in attesa. Hanno condiviso scatti della 27enne modello di moda con un evidente pancione su diverse piattaforme digitali.

Justin Bieber, che ha guadagnato popolarità come giovane superstar della musica nel 2009 con brani come "Someone to Love" e "Baby", ha una base di fan devota nota come "Beliebers". Questa fedele fanbase lo ha spinto a diventare uno degli artisti più streamati.

I fan entusiasti non hanno esitato a congratularsi con la coppia su Instagram. Un fan ha scritto, "Immagino che dovrò riascoltare 'Baby'." La madre di Justin Bieber, Pattie Mallette, li ha congratulati su X, scrivendo "Ti amerò per sempre, Baby Jack!"

Il padre di Hailey Bieber, l'attore Stephen Baldwin, ha condiviso il post di Mallette e ha aggiunto "Amen, congratulazioni e che Dio continui a benedire la nostra famiglia".

La 27enne Hailey ha costruito la sua carriera nel mondo della moda per marchi come Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Ora gestisce il suo proprio marchio di prodotti per la cura della pelle e trucco.

In un'intervista con una rivista americana "GQ" di ottobre, il modello ha espresso il suo desiderio di diventare una madre. Hailey Bieber ha descritto la maternità come "una questione personale e intima". Ha trovato divertente quanto attenzione stesse attirando, ha condiviso con la rivista, "Lasciami fare ciò che voglio con il mio corpo, e tu puoi fare lo stesso con il tuo".

Justin, vedendo l'ondata di amore e congratulazioni dai suoi fan, ha risposto "Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto". L'entusiasmo di Hailey per la maternità l'ha poi portata a dire "Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio con te".

