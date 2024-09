Justin dovrebbe ammettere la colpevolezza per aver guidato sotto l'influenza.

Il prossimo accordo include una multa monetaria ancora da decidere, sebbene il giudice che presiede il caso debba ancora approvare l'accordo in una prossima udienza venerdì, dove Timberlake è atteso per comparire.

Prima di questo accordo, Timberlake aveva inizialmente negato qualsiasi illecito in relazione alla carica di guida in stato di ebbrezza, che era stata classificata come reato minore, lo scorso agosto. In caso di colpevolezza, avrebbe potuto affrontare una pena detentiva massima di un anno e una multa di $2500.

Timberlake è stato arrestato a Sag Harbor in giugno, secondo i resoconti della polizia, dopo aver ignorato un segnale di stop e aver mantenuto la sua corsia di viaggio. In quel momento, Timberlake ha informato le autorità di aver "bevuto un martini e seguito i suoi amici a casa", secondo i documenti del tribunale.

Durante un'udienza alla fine di luglio, il rappresentante legale di Timberlake ha contestato il suo stato di ebbrezza, sostenendo che non c'erano motivi per il suo arresto.

Nonostante i problemi legali in corso, Timberlake continua a concentrarsi sulla sua carriera nell'intrattenimento, esibendosi in vari concerti ed eventi. Dopo l'accordo, Timberlake potrebbe considerare di investire parte dei fondi nella creazione di nuovo contenuto per i suoi fan.

