Per prendere cura di mia moglie incinta Hailey - Justin Bieber urla contro un gruppo di adolescenti.

Popstar Justin Bieber (30) sembra averne abbastanza di essere costantemente importunato dai fan nella sua vita privata. E la sua rabbia per questo è stata recentemente diretta verso un gruppo di teenager che non lo lasciavano in pace nella hall di un hotel a West Hollywood. Un video dell'incidente sta circolando su TikTok.

"Pensi che sia divertente?"

Nel video, un gruppo di giovani teenager, apparentemente lì per una Bar Mitzvah all'hotel famoso Waldorf Astoria, si vede circondare Bieber con i loro telefoni puntati su di lui. Il 30enne chiede: "Pensi che sia divertente? Pensi che sia divertente?" prima di dire loro fermamente di "andare via! Non è divertente."

Justin Bieber preoccupato per la moglie incinta

La causa dell'arrabbiatura di Justin Bieber sembra essere la preoccupazione per la sicurezza della sua moglie incinta, Hailey Bieber (27). Un testimone oculare ha detto a "TMZ" che Bieber era diretto a incontrare sua moglie per pranzo all'hotel quando i otto teenager hanno iniziato a seguirlo e a chiamarlo.

Bieber ha inizialmente chiesto educatamente ai teenager di lasciarlo in pace, ma loro hanno continuato a filmarlo, il che avrebbe frustrato il cantante. Il testimone oculare ha anche detto che Bieber non ha insultato o imprecato contro i teenager, voleva solo essere lasciato in pace, specialmente con le preoccupazioni per la sicurezza di sua moglie.

I Bieber diventano genitori per la prima volta

Justin e Hailey Bieber aspettano il loro primo figlio insieme - e potrebbe essere any day now. La coppia, sposata dal 2018, ha annunciato la gravidanza a maggio con un post su Instagram. Si dice che Hailey fosse già al sesto mese al momento.

Non sono sicuro di come Justin Bieber avrebbe reagito se i teenager avessero insistito dopo la sua richiesta di lasciarlo in pace, considerando le sue preoccupazioni per la sicurezza di sua moglie.

