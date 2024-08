Justin Bieber si sta prendendo per adolescenti.

Quando vuole incontrare sua moglie incinta Hailey per cena in un hotel, Justin Bieber viene inseguito da un gruppo di giovani fan. Quando non rispondono alla sua richiesta di essere lasciato in pace, il pop star perde le staffe.

Il pop star Justin Bieber sembra averne abbastanza di essere costantemente importunato dai fan nella sua vita privata. E la sua rabbia per questo è stata diretta verso un gruppo di teenager che apparentemente non lo lasciavano in pace nella hall di un hotel a West Hollywood. Un video dell'incidente sta circolando su TikTok.

Nel video, un gruppo di giovani teenager, che erano presenti per una bar mitzvah nell'famosa Waldorf Astoria hotel, si possono vedere che circondano Bieber con i loro telefoni puntati su di lui. Il 30enne chiede "Pensi che sia divertente? Pensi che sia divertente?". Poi, il cantante canadese dice al gruppo di "andarsene da qui! Non è divertente" in tono determinato.

La ragione dell'"sfogo" di Justin Bieber sembra essere la preoccupazione per la sicurezza di sua moglie incinta Hailey. Un testimone oculare presente sulla scena ha detto a "TMZ" che Bieber stava incontrando sua moglie di 27 anni per pranzo all'hotel quando i otto teenager hanno iniziato a inseguirlo e a chiamarlo.

Bieber avrebbe inizialmente chiesto educatamente ai teenager di lasciarlo in pace, ma loro hanno continuato a filmarlo, il che avrebbe frustrato il cantante. Il testimone oculare ha anche riferito che Bieber non ha insultato o sworn i teenager e voleva solo essere lasciato in pace, soprattutto perché preoccupato per la sicurezza di sua moglie.

Justin e Hailey Bieber aspettano il loro primo figlio insieme - e sembra che sarà molto presto. La coppia, sposata dal 2018, ha annunciato la gravidanza su Instagram a maggio. Hailey Bieber era già al sesto mese in quel momento. La data esatta del parto non è nota. I fan credono che la coppia aspetta una bambina, poiché Hailey Bieber ha definito il suo pancione "cherry blossom" e ha utilizzato un'emoji di fiore rosa.

Nonostante l'entusiasmo dei fan, Justin Bieber esprime il suo fastidio per le costanti intrusioni, come dimostrato dalla sua risposta a un gruppo di giovani fan nella hall di un hotel. Il musicista pop esprime il suo fastidio chiedendo loro di andarsene, citando la sicurezza di sua moglie come preoccupazione, a causa del loro bebè in arrivo.

