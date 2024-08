Justin Bieber e Hailey Bieber sono diventati genitori per la prima volta.

Nel 2024, il cantante Justin Bieber e sua moglie, la modella Hailey Bieber, hanno allargato la loro famiglia. Cinque anni dopo, stanno godendo di una pura gioia: Justin, il vocalist, e Hailey, l'icona della moda, hanno accolto il loro primo bebè.

Justin ha condiviso la lieta notizia su Instagram, allegando una foto delle piccole dita del neonato e scrivendo come didascalia "Benvenuto a casa, piccolo Jack Blues Bieber". Hailey ha rivelato anche l'evento gioioso sulla sua storia di Instagram, decorandola con cuccioli di orso e cuori blu.

La coppia ha rifiutato di condividere la data esatta del parto. In maggio, avevano annunciato pubblicamente la gravidanza attraverso un video affettuoso e numerosi post su Instagram. In quel momento, si ipotizzava che Hailey fosse oltre il sesto mese.

La coppia di potere si è ufficialmente sposata in un ufficio comunale di New York City nel settembre 2018, ma la grande celebrazione è seguita un anno dopo in una tenuta della Carolina del Sud.

"Avrei potuto aspettare a comunicare la notizia più tardi"

All'inizio, hanno tenuto la gravidanza segreta. Hailey ha ammesso in un'intervista di luglio "Avrei potuto aspettare a comunicare la notizia più tardi". È riuscita a nascondere il suo pancione per sei mesi, poiché era piccolo per molto tempo. La coppia ha menzionato che avrebbero condiviso meno della loro vita personale con i fan in futuro.

Tuttavia, Hailey ha trovato il segreto troppo stressante: "Tenere questo grande segreto mi faceva sentire a disagio. Volevo vivere la mia vita come volevo", ha espresso. Tuttavia, il primo trimestre è stato difficile per lei a causa della grave nausea mattutina che è continuata per tutto il giorno. "Il soprannome 'nausea mattutina' è ingannevole. È persistita per tutto il giorno, quindi dovremmo riconsiderare il termine", ha suggerito scherzosamente.

Justin, felice per l'aggiunta alla loro famiglia, ha cullato il suo neonato figlio.

