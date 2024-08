- Justin Bieber e Hailey Bieber hanno accolto un bambino nella loro famiglia introducendo il Jack Blues al mondo.

Ehi, c'è qualche notizia emozionante nel mondo delle celebrities! Il cantante canadese adorato, Justin Bieber, di 30 anni, e sua moglie, la bellissima modella Hailey Bieber, di 27, hanno accolto il loro piccolo tesoro nella loro vita. Justin ha annunciato la notizia su Instagram, presentando al mondo Jack Blues Bieber. Ha condiviso addirittura una foto adorabile del piedino del neonato. Tuttavia, i genitori entusiasti hanno tenuto nascosto la data di nascita e il genere del bambino. Hailey ha condiviso la stessa foto commovente sulla sua Instagram Story, aggiungendo cuoricini blu e emoji di orsacchiotti.

Lo scorso maggio, la coppia ha fatto un annuncio bomba quando hanno rivelato la loro gravidanza attraverso un video romantico e una serie di dolci post su Instagram. In quel momento, secondo il suo rappresentante, Hailey era apparentemente incinta di sei mesi.

I Bieber hanno scelto di sposarsi in un ufficio comunale di New York City nel settembre 2018, ma le celebrazioni sono state tenute discrete. Una festa più grande si è svolta un anno dopo in una tenuta mozzafiato della Carolina del Sud.

