Justin Bieber cancella le restanti date del Justice World Tour

I siti dei fan hanno riportato che le restanti date del Justice World Tour del cantante canadese sono state cancellate e il sito web di Bieber non riporta attualmente alcuna data.

Anche sul sito della società di biglietti Ticketmaster, tutti i concerti negli Stati Uniti, Irlanda, Francia, Polonia, Australia, Stati Uniti, Danimarca e Repubblica Ceca sono indicati come annullati. Lo stesso vale per lo spettacolo di Bieber a Bangkok, in Thailandia, secondo l'organizzatore dell'evento Live Nation Tero.

L'artista e i suoi rappresentanti non hanno commentato le cancellazioni né fornito una motivazione.

I fan di Londra, dove Bieber avrebbe dovuto esibirsi a febbraio, hanno ricevuto martedì un'e-mail dalla società di eventi AXS in cui si leggeva: "Siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber previsti alla O2 arena sono stati cancellati".

"Comprendiamo che sarete delusi e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò può causare", si legge nella mail, aggiungendo che verranno effettuati dei rimborsi.

Bieber ha annunciato per la prima volta che si sarebbe preso una pausa dagli spettacoli a giugno, un mese dopo l'inizio del suo tour, a causa della sindrome di Ramsay-Hunt, che gli ha lasciato il volto parzialmente paralizzato.

La popstar ha poi ripreso il tour alla fine di luglio.

Tuttavia, dopo essere andato in Europa ed essersi esibito in sei spettacoli dal vivo, "la situazione si è fatta pesante", ha annunciato il cantante in una dichiarazione pubblicata su Twitter a settembre.

Ha aggiunto che in questo momento la sua salute deve essere "la priorità": "Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e stare meglio".

La CNN ha contattato i rappresentanti di Bieber per un commento.

