Juri Knorr critica il modo in cui le autorità trattano gli atleti tedeschi.

Top handball player Juri Knorr ha espresso preoccupazioni riguardo al trattamento riservato agli atleti di alto profilo in Germania. Secondo Knorr, c'è un'attenzione eccessiva sul mantenere una certa immagine nella scena sportiva tedesca. "Le persone sotto i riflettori sono attese per adattarsi a specifici mold, e se non lo fanno, spesso vengono criticate o giudicate rapidamente," ha dichiarato Knorr in un'intervista con "Mannheimer Morgen". Ad esempio, "è un argomento caldo quale abbigliamento sceglie un calciatore per la nazionale tedesca. Non posso fare a meno di chiedermi se sia così importante," ha osservato il 24enne.

Knorr ha personalmente vissuto la scrutinio pubblico durante la pandemia di coronavirus. Dopo la sua guarigione da un'infezione nel novembre 2020, ha scelto di non vaccinarsi e ha perso il Campionato Europeo di Handbal e ha ricevuto una valanga di critiche. "Non è stato un periodo facile per me," ha riflettuto Knorr un anno dopo. È stato etichettato con descrizioni come "il Kimmich del handball," che ha ammesso di averlo colpito in aprile 2022.

Knorr evita i riflettori

Entro settembre 2024, il mondo aveva superato la pandemia e le Olimpiadi di Parigi hanno acceso un piccolo entusiasmo per il handball in Germania. La popolarità di Knorr in Germania è esplosa dopo che la squadra DHB ha vinto la medaglia d'argento a Parigi. "L'attenzione è aumentata rapidamente," ha riconosciuto Knorr. Apprezza "i fan che indossano le maglie con il mio nome, quelli che cercano autografi o foto con me. Li apprezzo davvero," ha detto il playmaker. Tuttavia, "non sono il tipo che cerca attenzione ogni pochi giorni."

Di conseguenza, non sentirà la mancanza del clamore quando si unirà al club danese di vertice Aalborg HB nell'estate del 2025. "In Danimarca, dubito di rimanere altrettanto interessante per il pubblico. E credo che un po' meno attenzione mi farebbe bene anche," ha sottolineato Knorr. Oltre a offrire ulteriori sviluppi e partecipazione regolare alla Champions League, il trasferimento ad Aalborg ha anche vantaggi personali. Sarà più vicino alla sua città natale di Bad Schwartau, consentendogli di "passare più tempo con i nonni, i genitori, la sorella e gli amici."

Knorr ha evidenziato che la concentrazione sul mantenere un'immagine specifica nello sport può sometimes portare a critiche ingiustificate, come quando ha scelto di non vaccinarsi e ha perso il Campionato Europeo di Handbal. Nonostante la sua nuova popolarità in Germania, Knorr preferisce evitare i riflettori e attende con impazienza una vita meno invadente in Danimarca con Aalborg HB.

