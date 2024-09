Jürgen Klopp riceve il prestigioso ordine federale per il merito.

Quest'anno, il Presidente Steinmeier onorerà 28 individui che hanno abbracciato con tutto il cuore i valori della democrazia in vari settori, come la scienza, l'economia, l'arte e gli sport. Tra i premiati di quest'anno figurano Jürgen Klopp, il celebre allenatore che ha guidato le squadre di Liverpool e Borussia Dortmund.

Klopp, l'amato allenatore di Liverpool, riceverà l'Ordine al Merito dal Presidente Frank-Walter Steinmeier il Giorno dell'Unità Tedesca, come annunciato dall'Ufficio del Presidente Federale. Nonostante la sua fama e il riconoscimento, Klopp ha costantemente dimostrato una forte attenzione per ciascun atleta, riconoscendo e rispettando la loro individualità. La cerimonia di premiazione si terrà a Schloss Bellevue il 1° ottobre.

"Il tedesco più amato in Gran Bretagna da Liverpool ha notevolmente migliorato l'immagine del nostro paese", si legge nella dichiarazione. Grazie ai suoi impegni filantropici, Klopp, che ha allenato per FSV Mainz 05, Borussia Dortmund e Liverpool FC, è stato un esempio e un ambasciatore di primo piano del calcio oltre il mondo dello sport.

Riconoscimento per Seiler e Krahl

In totale, 13 donne e 15 uomini saranno celebrati da Steinmeier per la loro dedizione ai valori democratici. Questo gruppo comprende Lutz Seiler, un rinomato scrittore meglio conosciuto per "Kruso" e "Stern 111", e Toni Krahl, il carismatico cantante che ha rappresentato il gruppo rock della DDR City. Sarà anche onorato il comico Gerhard Polt per i suoi contributi.

"Le sue figure spesso incarnano rappresentanti tipici della nostra società, offrendo una rappresentazione umoristica ma affettuosa delle varie sfaccettature della società", si dice di Gerhard Polt nella dichiarazione.

La ex presidente del Consiglio etico tedesco, Alena Buyx, riceverà anche l'Ordine al Merito. "Il suo ruolo di saggio consigliere sulle questioni etiche nella politica, nella società e nella scienza è diventato particolarmente evidente durante la pandemia di corona", si legge nella dichiarazione. Despite challenging opposition, Buyx, as a doctor and medical ethicist, has consistently demonstrated her ability to explain the delicate balance between state protective measures and individual liberties in a clear and compassionate manner.

