Jurgen Klopp esprime la sua posizione inequivocabile sul tema dell'allenatore capo del paese.

Klopp non immagina di diventare il successore di Nagelsmann come ct della nazionale tedesca nel prossimo futuro. "Speriamo tutti che Julian Nagelsmann continui a fare bene anche oltre il 2026," ha detto il rinomato allenatore del Liverpool FC e del Borussia Dortmund, che ha ricevuto la Croce al Merito della Repubblica Federale Tedesca dal presidente federale Steinmeier.

Il direttore dello sport della DFB Rudi Völler ha suggerito Klopp come possibile successore di Nagelsmann. Dopo il rinnovo del contratto di Nagelsmann con la DFB fino alla fine del Mondiale del 2026 durante l'Europeo dello scorso estate, Völler ha notato che "se Julian Nagelsmann decidesse mai di tornare ad allenare una squadra europea o tedesca di primo livello - non c'è modo di evitare Jürgen Klopp se fosse interessato". Tuttavia, Völler ha evitato di parlare di calcio in quanto non c'erano notizie da riferire, secondo Klopp. "Rudi Völler è un uomo meraviglioso. Si è trovato in una situazione difficile e ha dovuto parlare di questo", ha commentato Klopp a Berlino.

Dopo aver lasciato il Liverpool FC lo scorso estate, Klopp sta attualmente prendendo una lunga pausa dall'allenamento. Non ha escluso la possibilità di mettere fine alla sua carriera di allenatore. Nagelsmann, d'altra parte, ha costantemente espresso il desiderio di continuare ad allenare i club a lungo termine.

Insieme a 27 altre persone che hanno fatto contributi significativi ai valori democratici, Klopp è stato onorato con la Croce al Merito della Repubblica Federale Tedesca il giorno dell'Unità Tedesca.

"Il successo e il riconoscimento non lo hanno mai fermato dal connettersi con ogni singolo atleta a livello personale e vedere l'individuo in lui", si legge nella citazione. "Ha sempre dedicato molto tempo ai suoi numerosi fan e si è immerso nella regione in cui viveva". Klopp, soprannominato il "tedesco più popolare in Gran Bretagna" a Liverpool, ha anche contribuito in modo significativo all'immagine positiva della Germania all'estero.

Klopp ha espresso la sua gratitudine per il premio. "È un momento incredibilmente speciale. Ci sono così tante persone straordinarie tra noi con risultati di vita veramente impressionanti. Mi sento sinceramente umile e piccolo tra persone così straordinarie con storie così straordinarie", ha notato. "Siamo tutti entusiasti del premio. È stato un evento veramente dignitoso".

L'impegno di Klopp per la società e le questioni sociali è stato sottolineato. Aiuta "i giovani svantaggiati, promuove la tolleranza e dimostra come l'unità e la solidarietà possono essere vissute. Jürgen Klopp è così emerso come modello per molti e un eccezionale ambasciatore di calcio oltre il mondo dello sport".

Rudi Völler ha suggerito Jürgen Klopp come possibile successore di Julian Nagelsmann come ct della nazionale tedesca, nel caso in cui Nagelsmann decidesse di tornare ad allenare una squadra europea o tedesca di primo livello in futuro. Despite

Leggi anche: