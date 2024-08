- "Jurassic World: Resurgence" è previsto per l'estate 2025.

Hollywood riaccende la passione per i dinosauri con un nuovo capitolo della saga "Jurassic". Universal Studios presenta "Jurassic World Rebirth", in uscita a luglio 2025.

La storia si svolge cinque anni dopo l'ultimo film, "Jurassic World: A New Era" (2022), in un ecosistema che presenta sfide per la sopravvivenza dei dinosauri. Un team è incaricato di prelevare campioni di DNA dai dinosauri rimasti in vita, vitali per creare un farmaco salvavita per l'uomo.

Scarlett Johansson (39), una star hollywoodiana acclamata, interpreterà il ruolo della capo spedizione. Mahershala Ali, vincitore dell'Oscar, si unisce al team, mentre Jonathan Bailey interpreterà un paleontologo. Lensemble include anche Rupert Friend e Ed Skrein, entrambi attori britannici.

Gareth Edwards, regista di "Godzilla" e "The Creator", è alla guida del film. Lo sceneggiatore David Koepp, responsabile della scrittura dei classici film di Spielberg "Jurassic Park" (1993) e "The Lost World: Jurassic Park" (1997), si occupa della sceneggiatura.

I membri del cast originale come Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum non sono coinvolti in questo progetto. Il film introduce nuovi personaggi e una nuova trama. Nel corso degli anni, ci sono stati sei film di successo nella serie "Jurassic Park", dal 1993 al 2001, con un revival a partire da "Jurassic World" (2015) e che prosegue fino a "Jurassic World: A New Era" (2022).

Scarlett Johansson interpreterà il ruolo principale in "Jurassic World Rebirth" come capo spedizione.

