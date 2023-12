Julie Powell, scrittrice di cucina dietro "Julie & Julia", è morta a 49 anni

La sua morte è stata confermata al New York Times dal marito, Eric Powell, che ha dichiarato che la causa è stata un arresto cardiaco.

Il libro della Powell è stato trasformato in un film del 2009 diretto da Nora Ephron, con Meryl Streep nel ruolo di Julia Child e Amy Adams nel ruolo della stessa Powell.

La CNN ha contattato l'editore dell'influente scrittrice per un commento.

"Julie & Julia" è nato come blog su Salon.com in cui la Powell, in cerca di uno sfogo dalla sua vita monotona di precaria nel centro di Manhattan subito dopo l'11 settembre, si è imbarcata in un'odissea culinaria per realizzare con successo tutte le 524 ricette del classico libro di cucina francese della Child nel corso di un anno nella sua piccola cucina di Astoria, nel Queens.

Il libro di memorie che ne è scaturito, "Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen", è stato pubblicato dopo che il blog si è guadagnato un seguito fedele, desideroso di condividere i successi e i fallimenti della Powell, che si è cimentata nella preparazione di piatti impegnativi come il Boeuf Bourguignon e l'anatra disossata per la Canard en Croûte.

Dopo il successo di quel bestseller, la Powell ne ha scritto un altro nel 2009, "Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession".

Più recentemente, all'inizio di quest'anno è tornata su Salon per scrivere una serie di commenti sulla serie di Food Network "The Julia Child Challenge".

"La scrittrice Mary Elizabeth Williams, senior writer di Salon, che in precedenza gestiva Open Salon, la piattaforma che ospitava il blog della Powell, ha detto della scrittrice. "Siamo stati abbastanza fortunati da essere il tramite".

Al centro del blog di Powell, e successivamente dell'acclamato film che lo ha utilizzato come base, c'era l'ammirazione dello scrittore per la cucina e lo stile di vita di Julia Child.

"Julia mi ha insegnato cosa serve per trovare la propria strada nel mondo. Non è come pensavo che fosse", ha scritto Powell. "Pensavo che fosse tutta una questione di - non so - fiducia, volontà o fortuna. Sono tutte cose buone da avere, senza dubbio. Ma c'è qualcos'altro, qualcosa da cui queste cose nascono. È la gioia".

Fonte: edition.cnn.com