- Juliane Köhler: "Il tappeto rosso è faticoso"

Attrice Juliane Köhler ("Nowhere in Africa") preferisce rimanere defilata al di fuori dei suoi ruoli. "La fama, la pubblicità e i tappeti rossi non sono i motori della mia carriera", ha detto al "Neue Osnabruecker Zeitung" (NOZ). Invece, è motivata dal contenuto, ha detto la 59enne.

"Mi piace quando mi piace un materiale, quando trovo il ruolo interessante", ha detto l'attrice di Göttingen. "Il resto per me è principalmente stressante - non sono mai stata in grado di godere di essere celebrata come alcuni dei miei colleghi. Probabilmente perché sono un tipo timido. Non voglio presentarmi come Juliane, ma come il personaggio che interpreto. Allora non sono più timida. Quando posso interpretare un personaggio, sono completamente sicura di me. Ma i tappeti rossi sono solo sfiancanti, mi pesano."

Nuovo Film "Posti al Sole"

La sua timidezza, secondo Köhler, è stata anche il motivo per cui è stata respinta da nove scuole di recitazione in Germania prima di studiare recitazione a New York.

Köhler sarà presto vista nel film "Posti al Sole" di Aaron Arens (data di uscita: 22 agosto). Il film racconta la storia di una famiglia che si riunisce inaspettatamente nella loro casa delle vacanze a Lanzarote. "Belli ricordi incontrano aneddoti familiari stravaganti, vecchio amore incontra nuove circostanze - e i conflitti che sono stati covando per tanto tempo iniziano a peggiorare", ha dichiarato l'annuncio del film.

