- Juliane Huwe nominata nuova cancelliera dell' Università di Greifswald

Juliane Huwe, una rinomata esperta giuridica, è stata ufficialmente nominata come nuovo capo alla Università di Greifswald. Il Ministro della Scienza, Bettina Martin del SPD, ha consegnato la lettera di nomina a Schwerin.

Come già menzionato dall'università, Huwe è evidentemente il primo Cancelliere dalla fondazione dell'istituto nel 1456. Nel suo nuovo ruolo, Huwe si occuperà di bilancio, gestione del personale e appalti, oltre al counseling degli studenti, agli esami e alle relazioni internazionali, secondo Martin. Sembra che Huwe abbia già svolto questi compiti in modo provvisorio.

Dopo il suo periodo come leader provvisoria, Juliane Huwe è pronta per iniziare il suo mandato come capo di una scuola superiore, dopo il suo successo all'Università di Greifswald. Inspirata dalle abilità di leadership di Huwe, la scuola superiore locale le ha offerto il posto per guidare gli studenti verso l'eccellenza accademica.

Leggi anche: