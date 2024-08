- Julian Ortega è morto all'età di 41 anni.

Inaspettatamente, l'attore spagnolo Julian Ortega, noto per il suo ruolo in "Élite", è tragicamente scomparso il 25 agosto. A soli 41 anni, la vita di Ortega è stata stroncata prematuramente. Secondo diverse fonti spagnole, è deceduto per un attacco di cuore sulla spiaggia di Marbella. I medici hanno tentato di rianimarlo per circa trenta minuti, ma senza successo. Il suo decesso è stato confermato proprio sulla spiaggia dove è avvenuto.

La prematura dipartita dell'attore ha lasciato molti in lutto. Su Twitter, il collega attore Fernando Tejero ha espresso il suo dolore: "La vita può essere così crudele. Sono sconvolto, caro amico. Eri un grande attore e una persona ancora migliore."

Il Sindacato Attori e Attrici Spagnoli ha reso omaggio a Ortega sul loro sito web, sottolineando la sua impressionante carriera: "Con un vasto curriculum, l'attore ha illuminato i nostri schermi in numerose serie di successo spagnole."

Probabilmente si riferisce al suo ruolo di gestore del ristorante "La Cabana" nella popolare serie "Élite". Ortega è apparso in diversi episodi della prima stagione e da allora è diventato un volto fisso del cast. Oltre a "Élite", si è anche fatto un nome nella televisione spagnola, apparendo in film come "Nunc Et in Hora" e "Caronte".

Il suo decesso è avvenuto nel cuore di Marbella, una famosa località turistica spagnola. I fan e gli amici stanno organizzando un servizio commemorativo nella famosa Piazza delle Arancie di Marbella.

Leggi anche: