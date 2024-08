Julián Álvarez sigla il trasferimento dell'Atlético Madrid dal Manchester City in un accordo di 104 milioni di dollari.

Il centravanti argentino ha firmato un contratto di sei anni con la squadra spagnola. Secondo i media britannici, l'Atletico pagherà initially $82m (£64m) per Álvarez, con ulteriori $22m (£17m) in potenziali bonus.

CNN ha contattato City e Atletico per confermare il presunto costo del trasferimento.

“Nuove sfide, con le stesse persone di sempre”, ha scritto Álvarez su Instagram dopo aver concluso il suo trasferimento nella capitale spagnola.

Álvarez ha firmato per City nel 2022, dopo aver impressionato con la River Plate in Argentina.

Durante i suoi due anni con il gigante inglese, il 24enne ha fatto 103 apparizioni in tutte le competizioni per i Cittadini, segnando 36 gol e fornendo 18 assist.

È stato un membro chiave della squadra, giocando un ruolo importante nella vittoria di sei trofei importanti durante il suo periodo lì, compresa la squadra vincitrice del triplete nella stagione 2022/23.

Álvarez ha espresso la sua gratitudine a City, scrivendo che si congedava da questo meraviglioso club con molte emozioni.

“Sono stati due anni molto speciali. In questo periodo, sono cresciuto e ho imparato molto come giocatore e come persona”, ha scritto su Instagram.

“Manchester City avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ti auguro tutto il successo per il futuro e continuerò a sostenere questo club ovunque io sia”.

Álvarez è un internazionale argentino, avendo rappresentato la sua nazione quando ha vinto il Mondiale 2022.

Ha guadagnato 36 presenze per l'Albiceleste, segnando nove gol. Ha fatto parte di due squadre vincitrici della Coppa America, l'ultima lo scorso anno, e ha anche giocato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Adesso, si unirà all'Atletico dove indosserà la maglia numero 19 e sarà allenato dall'allenatore Diego Simeone.

Il club ha già firmato l'attaccante norvegese Alexander Sørloth dal Villarreal mentre cerca di rinforzare la sua linea d'attacco.

Dopo una stagione deludente l'anno scorso - i Colchoneros hanno finito quarti in La Liga e sono stati eliminati dai quarti di finale della Champions League - Álvarez e Sørloth saranno attesi per portare i gol necessari per migliorare le fortune della squadra nella stagione 2024/25.

L'Atletico inizia la sua campagna di La Liga l'19 agosto in trasferta contro il Villarreal.

