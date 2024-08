- Julia von Heinz in Venezia Giuria ha imposto la regola: "Proibito dormire"

Regista Julia von Heinz riceve il sostegno della sua famiglia durante il Festival del Cinema di Venezia. La regista di 48 anni, famosa a livello globale per il suo progetto "E domani il mondo intero", fa parte della giuria di quest'anno all'evento. Il suo coniuge e uno dei suoi figli la accompagnano. Entrambi il suo compagno e il figlio hanno in programma di vedere film a Venezia, ha rivelato.

Riguardo a quale film meriti un premio, ha dichiarato: "Ovviamente, mi piacerebbe vedere qualcosa di fresco, anche nelle tecniche di regia." Sta cercando qualcosa che la "tocchi e che possa parlare del nostro tempo presente", ha detto alla dpa durante la ricezione di Variety al Hotel Danieli sul Canale Grande a Venezia.

Il Festival del Cinema di Venezia si svolge dal 28 agosto al 7 settembre. In totale, 21 film sono in lizza per il premio principale, il Leone d'Oro. "Ho visto solo alcuni film finora", dice von Heinz. "Due, tre film al giorno, la durata è effettivamente una sfida qui. Non vedo l'ora, mi preparerò perché non c'è spazio per addormentarsi, nemmeno per un momento."

A Venezia, è "totalmente immersa" nella visione dei film. "Ci sono un'enorme quantità di film. Inoltre, si vorrebbe anche vedere alcuni film che non sono in concorso", ha detto - facendo riferimento a "September 5" di Tim Fehlbaum sull'attacco alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

Presto, il primo lungometraggio internazionale di von Heinz "Tesoro" con Lena Dunham e Stephen Fry uscirà al cinema (uscita il 12 settembre).

