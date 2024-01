Jude Bellingham si chiede se le autorità "si preoccupano" degli abusi razzisti rivolti ai calciatori di colore

"Dopo (la) maggior parte delle partite ricevo un messaggio razzista nella mia casella di posta elettronica di Instagram", racconta il centrocampista del Borussia Dortmund e internazionale inglese a Darren Lewis della CNN.

"Le prime due volte ricordo di aver messo la mia storia e ho ricevuto una bella reazione in termini di persone che dicevano di essere con me".

"Non c'è un solo lavoro al mondo in cui meriti di essere criticato con razzismo", aggiunge Bellingham. "Non dimenticherò mai che è stata la prima volta che ho ricevuto una serie di messaggi veri e propri".

Bellingham sostiene che ci sono incongruenze nel modo in cui gli organi di governo del calcio affrontano il razzismo, rispetto ad altri episodi di comportamento scorretto, dato che la FIFA ha regole ufficiali che ritengono i club responsabili delle azioni razziste dei loro tifosi.

A dicembre, la Federcalcio tedesca (DFB) lo ha multato di 45.000 dollari (40.000 euro) per i commenti fatti sull'arbitro Felix Zwayer, dopo la sconfitta della sua squadra per 3-2 contro il Bayern Monaco.

La DFB ha definito i commenti di Bellingham "comportamento antisportivo" in quanto i suoi commenti avevano "messo in dubbio l'imparzialità dell'arbitro".

"Il club è stato veloce nel mandarmi un messaggio per assicurarsi che stessi bene e lo apprezzo molto. Ho avuto compagni di squadra che mi hanno mandato messaggi, e naturalmente anche membri della famiglia", dice Bellingham, riferendosi al momento in cui è stato vittima di abusi razziali.

"Non ho ricevuto nulla dalla DFB, dalla FA o da altri enti. E faccio sempre un paragone con quando ho detto quella cosa sull'arbitro a dicembre.

Sono stati molto veloci a mettersi in contatto con me per darmi la mia multa, darmi la mia punizione e farne un grande dramma per i media".

"Ho imparato da questo. So cosa posso o non posso dire. So che a volte devo controllare meglio le mie emozioni", dice.

"Ma, sai, quando dai più energia rispetto alla situazione che stavo vivendo... forse siamo soli e forse non sono interessati, forse non gli interessa. E forse dipende da me e da noi lavorare in modo indipendente per diffondere il nostro messaggio".

I giocatori o i dirigenti che si rendono protagonisti di parole o comportamenti razzisti possono essere sanzionati con una sospensione di almeno 10 partite o con "qualsiasi altra misura disciplinare appropriata", secondo l'ultima edizione del Codice disciplinare della FIFA.

I club possono essere multati con un minimo di 20.000 franchi svizzeri (20.076 dollari) se i loro tifosi mostrano un comportamento discriminatorio, aggiunge il codice. Altre sanzioni includono la detrazione di punti, la disputa di una partita senza spettatori, il forfait, l'espulsione da un torneo o la retrocessione in una divisione inferiore.

Nel settembre 2021, la FIFA ha sanzionato la Federazione calcistica ungherese (MLSZ) per il comportamento razzista di "numerosi tifosi" durante una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Inghilterra.

La MLSZ è stata multata di 216.000 dollari e le è stato ordinato di giocare la prossima partita in casa autorizzata dalla FIFA senza tifosi, dopo che il reporter di ITV Gabriel Clarke, che si trovava alla Puskas Arena di Budapest, ha dichiarato di aver sentito cori scimmieschi rivolti a Raheem Sterling e a Bellingham mentre si preparava a entrare come sostituto, durante la vittoria per 4-0 dell'Inghilterra a settembre.

La CNN ha contattato la DFB per un commento.

Nato nel 2003 e cresciuto a Stourbridge, in Inghilterra, Bellingham è entrato a far parte dell'accademia del Birmingham City FC all'età di sette anni, secondo il sito web del club.

I suoi genitori, Denise Bellingham e Mark Bellingham, lo accompagnavano agli allenamenti circa cinque volte a settimana, ma è stato solo quando è stato selezionato per la squadra inglese Under 15 che si sono resi conto del suo potenziale, secondo il sito web del club.

Mark ha avuto una carriera prolifica nel calcio non professionistico - segnando oltre 700 gol in 22 anni - mentre prestava servizio come sergente della polizia delle West Midlands, aggiunge il sito web.

Durante la sua fulminea ascesa sul palcoscenico mondiale, Bellingham è rimasto fiducioso ed equilibrato, cosa che, a suo dire, non sarebbe stata possibile senza il sostegno della sua famiglia, in particolare di sua madre.

"Parlo molto dei miei genitori e delle persone che mi hanno cresciuto nel calcio e non solo nel calcio, ma anche nella vita", dice.

"Mia madre e mio padre sono due miei grandi modelli per il modo in cui si sono comportati, per le cose che hanno dovuto affrontare nel loro percorso".

"Lei mi ha sempre dato molte lezioni su come verrò percepita dagli altri, a volte per il colore della mia pelle, a volte per il modo in cui veniamo stereotipati".

"Penso che abbia fatto molte delle cose che ha fatto solo per assicurarsi che a me e a mio fratello non manchi mai nulla", dice. Non riesco a esprimere a parole quanto significhi per me".

"Ho una donna nera con cui vivo ogni giorno e vedo il modo in cui si comporta", aggiunge. "Mia madre è sicuramente uno dei miei eroi fuori dal campo, se non il più grande".

Sembra che Bellingham possa condividere parte del suo prodigioso talento con il fratello minore, Jobe, 16 anni, calciatore professionista emergente che ha firmato con il Birmingham City FC.

Quando Jobe ha fatto il suo debutto nel club a gennaio, Bellingham gli ha reso omaggio sui social media con la didascalia "So f***ing proud".

Bellingham celebra il successo del fratello, ma è altrettanto impegnato a renderlo consapevole degli ostacoli che i giocatori di colore incontrano nel calcio.

"È importante che io lo renda consapevole delle sfide che dovrà affrontare dal punto di vista calcistico e anche dal punto di vista razziale.

"Non posso deludere gli altri ragazzi che mi ammirano", dice. "Penso che anche questo mi faccia molto piacere. E come ho detto, è una responsabilità che sono disposto a portare".

Su 91 dirigenti e allenatori nelle prime quattro divisioni inglesi, solo cinque provengono da ambienti neri, asiatici o di minoranze etniche.

Mentre la percentuale di giocatori di colore, asiatici e appartenenti a minoranze etniche nel Regno Unito è di circa il 25%, negli ultimi anni tali cifre non sono state replicate quando si tratta di posizioni di autorità nel calcio, come ha riferito in precedenza la CNN.

Bellingham afferma di aver lavorato finora con pochi allenatori di colore nella sua carriera, tra cui Chris Powell, Michael Johnson, Deon Burton e Dele Adebola.

"Non posso screditare nessuno degli allenatori che ho avuto, perché sono stati tutti fantastici per la mia crescita", ha dichiarato.

"Ma, sai, ci penso da una prospettiva diversa, il modo in cui penso alle opportunità e penso, sai, cosa succederebbe se non fossi un calciatore e volessi diventare allenatore e volessi fare questo e quello - mi verrebbe data la stessa opportunità di alcuni miei amici che sono bianchi, per esempio?

"Il razzismo... Mi sembra una di quelle cose che non scompariranno mai", dice. "Penso che ci siano persone al potere che possono assumersi maggiori responsabilità in questa lotta. E non credo che lo facciano".

Bellingham è diventato il secondo giocatore più giovane a partecipare a Euro 2020 l'anno scorso, quando ha rappresentato l'Inghilterra nella partita contro la Croazia, durante le fasi a gironi del torneo, secondo il sito ufficiale della UEFA.

La squadra ha trionfalmente raggiunto la finale del prestigioso torneo europeo, dopo aver vinto una serie di avvincenti partite contro le favorite, tra cui Danimarca e Germania. È stata la prima volta che la squadra maschile ha raggiunto l'ultima fase di una competizione importante dalla vittoria della Coppa del Mondo nel 1966.

Nel mezzo di una pandemia globale - quando molti tifosi dell'Inghilterra stavano appena uscendo dal primo blocco nazionale del Regno Unito con sentimenti di dolore e isolamento - la squadra ha cercato di riunire il Paese.

Ma quando l'Inghilterra ha perso la finale di Euro 2020 contro l'Italia, dopo una sconfitta ai rigori per 3-2 allo stadio di Wembley, la parvenza di unità del Paese si è sgretolata.

Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati bersagliati di insulti razzisti sui social media da alcuni tifosi, dopo aver sbagliato i rigori in finale. Il manager della squadra, Gareth Southgate, ha definito gli insulti "imperdonabili" e "non rappresentano ciò che rappresentiamo".

Riflettendo sul torneo, Bellingham ha detto: "Credo che la cosa più importante che ho imparato da questa esperienza sia stato il contrasto".

"Abbiamo dato prova di grande carattere vincendo le partite ed è sembrato che il Paese si fosse unito", ha detto. "So che si tratta di idioti selezionati, ovviamente, e che non è l'intera nazione a rivoltarsi contro di loro.

"Sono sicuro che probabilmente hanno avuto un ritorno di sostegno maggiore, ma l'unico sostegno di cui dovrebbero avere bisogno è per aver sbagliato il rigore, non per il razzismo che hanno ricevuto dopo".

"Ho passato molto tempo con Jadon, ovviamente perché viene da Dortmund, Bukayo con cui ho parlato un po' e Marcus al campo e sapete... Sono umani", aggiunge.

"E poi li vedi ridotti in questo modo. È disgustoso, ma è difficile da accettare, ad essere onesti, come compagno di squadra. All'improvviso, sei inglese per sette partite, sbagli un rigore e non sei più nessuno".

Lo stile manageriale umile e temperato di Southgate è stato elogiato durante tutto il torneo.

Prima di Euro 2020, ha scritto una lettera aperta ai tifosi intitolata "Cara Inghilterra", in cui ha difeso la decisione della sua squadra di inginocchiarsi prima delle partite, come dimostrazione di sostegno all'antirazzismo.

"Gareth Southgate è stato fantastico. Ricordo che il campo successivo agli Europei abbiamo fatto una sorta di debriefing del torneo. E si è preso molto tempo per parlare di ciò che era successo in quella situazione", racconta Bellingham. "Ne ha sempre parlato durante le riunioni.

"Come giocatore di colore, mi sento molto grato per questo. Non dovresti averci a che fare di nuovo. E continuerò a ripeterlo. Ma è bello sentirsi supportati".

Fonte: edition.cnn.com