Juan Chi Chi Rodriguez, membro della Hall of Fame del Golf Mondiale, muore all'età di 88 anni.

Nessuna causa di morte è stata comunicata.

Rodriguez, originario di Porto Rico, ha esordito sul PGA Tour nel 1960. Nel corso della sua carriera di 21 anni sul Tour ha vinto otto volte e ha aggiunto 22 titoli sul senior tour.

Era anche membro della vittoriosa squadra degli Stati Uniti per la Ryder Cup del 1973.

Rodriguez è stato inducted nella PGA World Golf Hall of Fame nel 1992.

Il PGA Tour ha descritto Rodriguez come "un showman sul campo da golf e un filantropo instancabile fuori dal campo".

"La passione di Chi Chi Rodriguez per la beneficenza e l'impegno sociale era superata solo dal suo incredibile talento con un club da golf in mano", ha dichiarato il commissioner del PGA Tour Jay Monahan in una dichiarazione. "Una personalità vivace e colorata sia sul campo da golf che fuori, sarà profondamente mancato dal PGA Tour e da coloro che ha toccato nella sua missione di dare indietro. Il PGA Tour esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia Rodriguez in questo momento difficile".

