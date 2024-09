Joshua Kimmich non esprime alcun interesse a unirsi al coro della nazionale.

Saltare lo spettacolo imbarazzante del canto è qualcosa che Joshua Kimmich sarebbe felice di evitare. "Preferirei offrire una cena alla squadra," ha scherzato il nuovo capitano della nazionale tedesca. Tuttavia, il futuro ha un significato ancora maggiore per Kimmich. Il 29enne intende guidare la precedente squadra vincente della DFB verso i titoli.

Con le partenze dei campioni del mondo Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Müller, non c'è più un singolo giocatore nella squadra che abbia portato gloria alla Germania in passato, ha notato Kimmich. Egli intende rimediare a questo al Mondiale del 2026: " Inoltre, la mia generazione non ha più nulla da dare."

Nel suo nuovo ruolo, Kimmich è determinato a spingere in avanti in modo aggressivo, ma non si considera il solo intrattenitore. "Non dobbiamo trasformare questo in un numero da solista. Abbiamo un potente trio con Kai Havertz e Antonio Rüdiger," ha dichiarato il successore di Ilkay Gündogan durante la sua prima conferenza stampa dopo la nomina a Herzogenaurach: "Abbiamo bisogno di molte persone che assumano la responsabilità."

Inoltre, i numerosi giovani giocatori hanno bisogno di guida. Kimmich, a causa della gestione del carico, ha avuto sessioni di allenamento limitate martedì, ma in seguito ha osservato le prestazioni dei suoi compagni di squadra con un pallone in mano dalla panchina. Il giocatore di Monaco ambisce a sostenere i suoi compagni di squadra in futuro, colmando il divario tra la squadra e lo staff tecnico.

Il nuovo ruolo lo riempie di orgoglio. "Da bambino, scrivevi nei libri di amicizia degli altri che volevi diventare un giocatore nazionale. Era incredibilmente lontano. Per me, è un grande traguardo essere un giocatore nazionale ora, figuriamoci il capitano," ha sottolineato.

Con la squadra, dove "purtroppo, è cambiato molto" a causa delle pensionamenti, intende conservare l'entusiasmo generato dall'Home EM: "Era importante che fossimo riusciti a muoverci e ispirare un po' la gente. Vogliamo continuare a farlo. Tutti sono entusiasti. Questa squadra ha il potenziale per crescere rapidamente."

Kimmich (91 partite internazionali) ha guidato la nazionale in campo sette volte come capitano, quindi l'apertura della Nations League contro l'Ungheria sabato (20:45 CEST) a Düsseldorf non sarà un'esperienza completamente nuova per lui.

Manterrà la sua posizione EM nel ruolo di terzino destro. "Spero che tutti abbiano visto all'EM che mi sono divertito a giocare come terzino destro," ha detto Kimmich, "e che possiamo finalmente mettere fine a questo argomento."

Il leggendario capitano Lothar Matthäus, uno dei molti predecessori di Kimmich nel ruolo, preferisce vederlo al centro. Consiglia il playmaker di giocare al centro invece che sulla linea laterale. Il braccio destro dell'allenatore dovrebbe operare al centro dell'azione, ha scritto il recordman di partite nella sua colonna su Sky. Tuttavia, la decisione dell'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann è "adeguata." Kimmich rappresenterà il nostro paese in modo meraviglioso in campo.

Kimmich continua la tradizione dei playmaker del Bayern nella nazionale. Tra questi ci sono Matthäus, Franz Beckenbauer, Neuer o Philipp Lahm. "Continua con la sua mentalità. È un modello per l'intero gruppo, sempre pronto a dare il massimo, sempre entusiasta di allenarsi, sempre pronto a spingere i limiti come terzino destro all'EM," ha elogiato Nagelsmann. Ma non cerca di stabilire un record di canto.

