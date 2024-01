Josh Cavallo: l'unico calciatore di alto livello apertamente gay dice che il divieto della FIFA di indossare la fascia "OneLove" lo ha fatto sentire "escluso".

I capitani di alcune squadre europee hanno deciso di non indossare la fascia "OneLove" ai Mondiali di calcio per il rischio di ricevere cartellini gialli.

Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Germania, Svizzera e Galles avrebbero dovuto partecipare alla campagna "OneLove" per promuovere l'inclusione e opporsi alla discriminazione.

Ma le associazioni di questi Paesi hanno dichiarato lunedì in un comunicato che la fascia - che presenta un cuore a strisce di diversi colori per rappresentare tutti i patrimoni, le origini, i generi e le identità sessuali - non sarebbe stata indossata in Qatar.

"Sono deluso dalla FIFA. Mi hanno fatto sentire escluso", ha dichiarato martedì Cavallo a Christiane Amanpour, capo conduttore internazionale della CNN.

La rappresentanza è così importante e ci sono così tante persone che guardano queste partite che questo dimostra che le intenzioni della FIFA non sono quelle di rendere il calcio un posto per tutti".

"Ci sono famiglie che guardano, ci sono le nuove generazioni che guardano. La FIFA deve fare meglio. È il gioco del mondo".

In un precedente post sui social media, martedì, Cavallo ha definito il provvedimento "draconiano".

Il centrocampista dell'Adelaide United ed ex calciatore australiano ha fatto notizia l'anno scorso quando ha dichiarato di essere gay.

Cavallo è poi diventato uno dei volti più riconoscibili di questo sport ed è stato recentemente nominato "Uomo dell'anno" in occasione di una cerimonia di premiazione organizzata da Attitude Magazine, la più grande rivista LGBTQ d'Europa.

Cavallo ha parlato con Amanpour prima della sconfitta dell'Australia nel Gruppo D per 4-1 contro la Francia nella partita inaugurale della Coppa del Mondo. All'inizio dell'anno, Cavallo aveva parlato della sua speranza di giocare per l'Australia ai Mondiali, ma non è stato inserito nella rosa finale dei Socceroos per Qatar 2022.

Tuttavia, il ventitreenne ha dichiarato che si aspettava che il capitano australiano indossasse la fascia "OneLove" in segno di solidarietà con la comunità LGBTQ, nonostante il rischio di sanzioni per qualsiasi giocatore che indossasse la fascia.

"Se fossi stato lì e fossi stato il capitano, sì, avrei indossato la fascia al braccio. Non mi vergogno di essere quello che sono", ha dichiarato Cavallo alla CNN.

"Ed è esattamente il motivo per cui ho fatto coming out e per essere la persona che sono oggi", ha aggiunto Cavallo. "Mi aspetto che il mio capitano lo indossi".

La squadra australiana, compreso il capitano Matthew Ryan, che prima del torneo è apparso in un video con i suoi compagni di squadra per sollevare questioni di diritti umani, tra cui il trattamento delle persone LGBTQ+ in Qatar, non ha indossato la fascia arcobaleno nella partita contro la Francia.

Cavallo ha detto che si aspettava che la nazionale indossasse la fascia al braccio, ma ha compreso l'ingiustizia della decisione presa.

"È sicuramente preoccupante perché è la FIFA a metterli in questa posizione, come se stessero per rischiare una Coppa del Mondo, qualcosa per cui ci siamo allenati come atleti professionisti e per cui abbiamo sognato di rappresentare il nostro Paese sulla scena mondiale", ha detto Cavallo.

"Mi congratulo con le sette nazioni [che originariamente intendevano indossare la fascia al braccio al torneo] per aver voluto abbracciare l'inclusività nella campagna per la Coppa del Mondo".

Riflettendo sulle ramificazioni che ha affrontato nel calcio da quando ha fatto coming out nell'ottobre 2021, Cavallo ha detto di aver affrontato un "contraccolpo", ma che l'impatto positivo che ha avuto come ambasciatore LGBTQ nel gioco è stato proficuo.

"Quello che mi ha fatto superare sono i messaggi che ricevo ogni giorno su base quotidiana, sia da mamme, da bambini, da nonni, e vedere che la mia storia ha contribuito a influenzarli e a cambiare la loro vita in meglio, e ha contribuito a salvare le loro vite".

"Potete portare tutto l'odio che volete, ma finché salverò delle vite, continuerò a fare quello che sto facendo", ha aggiunto.

La nazionale tedesca si è messa le mani sulla bocca durante la foto pre-partita in vista della partita contro il Giappone ai Mondiali di mercoledì, in quella che è sembrata una protesta contro la libertà di parola nel Khalifa International Stadium di Doha.

La CNN ha contattato la FIFA offrendo all'organizzazione un diritto di replica ai commenti di Cavallo.

La FIFA ha dichiarato che prima che i Paesi annunciassero che i loro capitani non avrebbero indossato la fascia al braccio in Qatar, l'organo di governo del calcio mondiale aveva anticipato la propria campagna "No Discrimination" e aveva detto che tutti i 32 capitani avrebbero avuto l'opportunità di indossare una fascia al braccio legata alla campagna.

Fonte: edition.cnn.com