Jose Mourinho perde la Champions League e va in giro

José Mourinho subisce il primo passo falso come allenatore del Fenerbahçe Istanbul. Il club tradizionale viene eliminato dai qualificatori della Champions League in modo drammatico. Successivamente, accende la sua macchina da lamentele. Nel frattempo, un ex portiere del BVB riceve una brutta sveglia in Bulgaria.

Il celebre allenatore di calcio José Mourinho dovrà aspettare un'altra stagione per fare ritorno alla Champions League. Il suo nuovo club, il Fenerbahçe Istanbul, ha subito una sconfitta drammatica contro il club francese dell'OSC Lille nel terzo turno dei qualificatori della Champions League, mancando così i play-off. Hanno perso 1-2 nella prima partita in Francia, seguita da un pareggio 1-1 (1-0, 0-0) nella partita di ritorno dopo i tempi supplementari.

Solo un gol proprio di Lille difensore Bafode Diakite (90.+1) ha tenuto la squadra di Mourinho in gioco, portando la partita ai tempi supplementari. Lì, Jonathan David (118.) ha fallito un rigore per il Lille che avrebbe potuto eliminare il Fenerbahce, ma l'arbitro ha concesso solo dopo aver consultato il VAR. In precedenza, il difensore del Lille Aissa Mandi (109.) era stato espulso dopo una zuffa.

Festival dei gol in Bulgaria

Mourinho ha sostituito Ismail Kartal all'inizio di luglio, nonostante la stagione impressionante di 99 punti dell'anno scorso di Kartal, che ha portato solo al secondo posto dietro i rivali cittadini del Galatasaray. Mourinho ora è incaricato di guidare il club al suo primo titolo dal 2014. Sulla scena europea, dovrà accontentarsi ancora una volta della Europa League. Dopo la partita, Mourinho era in gran forma, scattando contro un giornalista. "Hai visto la partita? Devo spiegartela io?", ha risposto quando gli è stato chiesto degli errori della sua squadra.

Nel frattempo, la squadra austriaca del RB Salzburg ha raggiunto i play-off con un pareggio 3-3 (2-1) contro il Twente Enschede dopo una vittoria 2-1 nella prima partita. Ai play-off, incontreranno il Dynamo Kyiv, che ha battuto i Glasgow Rangers 2-0 (0:0) in Scozia dopo un pareggio 1-1 nella prima partita.

L'ex portiere di riserva del Dortmund Hendrik Bonmann, che ha riscaldato la panchina tra il 2013 e il 2017, ha avuto un viaggio selvaggio nella porta del club bulgaro del Ludogorez Rasgrad. Dopo una vittoria 2-1 nella prima partita contro il Qarabağ Ağdam e un vantaggio di 2-1 poco prima della fine del primo tempo, i bulgari sembravano assicurati il loro posto nei play-off. Ma poi sono crollati. Due gol nei tempi di recupero della prima metà e altri quattro nei tempi supplementari hanno portato a una sconfitta umiliante 2-7 e all'eliminazione per la squadra del portiere nato a Essen.

