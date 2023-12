Jose Mourinho nominato nuovo allenatore dell'AS Roma

Il 58enne portoghese, che ha vinto 25 trofei nella sua carriera dirigenziale, è stato licenziato dal Tottenham Hotspur, squadra di Premier League, ad aprile dopo 17 mesi di incarico.

Mourinho assumerà la guida della squadra italiana in vista della campagna 2021-22, con un accordo che durerà fino al 30 giugno 2024.

"L'incredibile passione dei tifosi romanisti mi ha convinto ad accettare l'incarico e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione", ha dichiarato Mourinho in un comunicato.

Martedì scorso la Roma ha annunciato che l'attuale allenatore Paulo Fonseca lascerà il suo ruolo al termine della stagione in corso.

Il club ha subito una pesante sconfitta per 6-2 contro il Manchester United nell'andata della semifinale di Europa League la scorsa settimana e attualmente si trova al settimo posto in campionato.

"Siamo entusiasti e felici di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell'AS Roma", hanno dichiarato il presidente della Roma Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin in un comunicato.

"Un grande campione che ha vinto trofei ad ogni livello, José fornirà un'enorme leadership ed esperienza al nostro ambizioso progetto".

"La nomina di José è un passo enorme nella costruzione di una cultura vincente a lungo termine e coerente in tutto il club".

Mourinho è uno dei manager più noti e di successo nel mondo del calcio e in passato ha allenato squadre come Real Madrid, Manchester United, Inter e Chelsea.

"Credo che la gente abbia la percezione che io non sia un tipo umile", ha dichiarato recentemente in un'intervista al Times. "Penso che la gente si sbagli!

"Penso che la mia natura sia davvero umile. Ma a volte, dato che dico cose così dirette, la percezione è che io non sia un tipo umile. Credo di vendere molto.

È la seconda volta che Mourinho lavora in Serie A: è stato allenatore dell'Inter tra il 2008 e il 2010, e nella sua ultima stagione ha guidato la squadra a uno straordinario treble - titolo di Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Dopo la sua partenza dal Tottenham, e visti i suoi trascorsi nello sport, molti si sono chiesti quale sarebbe stata la prossima mossa di Mourinho.

Sabato ha dichiarato al quotidiano The Times che avrebbe accettato un lavoro solo in un campionato che riteneva competitivo.

"In Germania e in Francia, se vai in un club A o in un club B, sai che il tuo destino è già scritto", ha detto.

"È tutta una questione di pressione. Io la voglio. Sceglierei la pressione, sempre. A volte questa pressione diventa sbilanciata, o sproporzionata, ma io rifiuto il contrario! Mi rifiuto di andare in un Paese dove la pressione non esiste. Mi rifiuto!".

Fonte: edition.cnn.com