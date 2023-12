José Mourinho licenziato come manager del Tottenham Hotspur

Il manager portoghese era stato nominato dagli Spurs nel novembre 2019, in sostituzione di Mauricio Pochettino, e aveva firmato un accordo fino alla fine della stagione 2022-23.

Il 58enne lascia il club del nord di Londra al settimo posto in classifica in Premier League, a cinque punti dai posti in UEFA Champions League.

L'ultima partita di Mourinho in carica è stata il pareggio per 2-2 di venerdì in campionato con l'Everton.

Il presidente del Tottenham Hotspur Daniel Levy ha dichiarato: "José e il suo staff di allenatori sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come Club.

"José è un vero professionista che ha dimostrato un'enorme capacità di recupero durante la pandemia.

"A livello personale, mi è piaciuto lavorare con lui e mi dispiace che le cose non siano andate come avevamo previsto.

"Sarà sempre il benvenuto qui e vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico per il loro contributo", ha aggiunto Levy.

I rappresentanti di Mourinho non sono stati immediatamente disponibili per un commento quando sono stati contattati dalla CNN.

Il club ha aggiunto che l'ex giocatore Ryan Mason prenderà parte agli allenamenti della prima squadra lunedì.

Il 29enne Mason è stato costretto a ritirarsi dal calcio nel febbraio 2018, all'età di soli 26 anni, dopo aver subito una frattura al cranio nel 2017.

Il Tottenham affronta il Manchester City nella finale di Carabao Cup allo stadio di Wembley domenica, con il club che punta a vincere la sua prima coppa d'argento in 13 anni.

Nella sua prima campagna, Mourinho ha portato il Tottenham dal 14° posto in Premier League al sesto - assicurandosi la qualificazione all'Europa League per il 2020/21 - ma l'RB Leipzig ha eliminato gli Spurs dalla Champions League 2019 agli ottavi di finale.

In questa stagione, il club è stato eliminato dall'Europa League dalla Dinamo Zagabria negli ultimi 16 anni.

Secondo Opta, solo con il Leiria, squadra portoghese, Mourinho ha ottenuto una percentuale di vittorie in tutte le competizioni inferiore a quella ottenuta con il Tottenham Hotspur.

Sotto la guida di Mourinho, nessuna squadra di Premier League ha perso più punti da posizioni vincenti in questa stagione del Tottenham Hotspur, con 20 punti.

