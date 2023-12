Jose Mourinho a una partita dalla fine dell'assenza di trofei del Tottenham Hotspur che dura da 13 anni

Essere un tifoso degli Spurs è stato raramente facile nel corso degli anni, ma questa è di gran lunga la più lunga assenza di trofei che il club abbia sopportato dalla Seconda Guerra Mondiale. Per un club delle dimensioni e del notevole potere finanziario del Tottenham, 13 anni sono un'attesa troppo lunga per l'argenteria.

Nonostante gli ampi miglioramenti apportati alla rosa e la ripresa dei risultati da parte di Mauricio Pochettino, il manager argentino non è mai stato in grado di portare il Tottenham al di là del baratro.

Con Pochettino licenziato dopo mesi di scarse prestazioni e dopo la straziante sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool nel giugno 2019, Jose Mourinho è stato assunto con l'unico obiettivo di guidare il Tottenham alla conquista del primo trofeo dalla Coppa di Lega del 2008.

L'allenatore portoghese è ora a una partita dal raggiungimento di questo obiettivo, dopo che i gol di Moussa Sissoko e Son Heung-Min hanno regalato agli Spurs una vittoria per 2-0 sul Brentford, squadra di Championship, nella semifinale di Coppa di Lega di martedì.

Molti club, dirigenti e tifosi hanno storto il naso di fronte alla Coppa di Lega nelle sue diverse vesti nel corso degli anni - attualmente chiamata Carabao Cup per via della sponsorizzazione - ma è una competizione che Mourinho ha sempre preso sul serio.

Nessun manager ha vinto questo trofeo in più occasioni e Mourinho supererebbe il record di quattro vittorie in Coppa di Lega che attualmente detiene con Sir Alex Ferguson e Brian Clough con una vittoria contro il Manchester City o il Manchester United.

"Sono arrivato in Inghilterra nel 2004 e ricordo che in quel periodo ho dovuto imparare il significato delle coppe qui e l'ho preso sul serio", ha detto Mourinho ai giornalisti dopo la partita.

"Credo che se c'è un segreto, è quello di prenderlo sul serio. È rispettare ciò che è il calcio inglese, ciò che sono i club inglesi, ciò che sono le divisioni inferiori inglesi e cercare di non farsi sorprendere in nessuna delle partite con squadre di qualità inferiore e quando si ha una partita importante come quella con il Chelsea [nel quarto turno], andare sul serio e con ambizioni. A parte questo, non ci sono altri segreti".

"Quello che percepisco nella squadra è il desiderio. Non dico che abbiamo una mentalità vincente, non dico che siamo questo o quello, dico solo che siamo persone oneste. I ragazzi fin dalla prima partita contro il Chelsea, la seconda contro lo Stoke, hanno preso la cosa sul serio ed è quello che spero di fare anche domenica a Crosby contro il Marine [in FA Cup]".

Poiché la finale di Coppa di Lega si svolge solitamente a febbraio, Mourinho ha già parlato della spinta che una vittoria anticipata in coppa può avere per il resto della stagione. Quest'anno, tuttavia, le autorità hanno spostato la finale ad aprile, nella speranza che i tifosi possano assistere alla seconda ondata di casi di Covid-19 in Inghilterra.

Tuttavia, l'emozione di raggiungere una finale importante sarà senza dubbio ancora sentita all'interno della squadra e Mourinho ha voluto sottolineare che si tratta di un trofeo desiderabile da vincere.

"Se vedi i vincitori, ti rendi conto che i grandi club vogliono vincerlo", ha detto. "Chi è stato l'ultimo vincitore oltre alle normali prime sei? Lo Swansea [nel 2013]? Non lo so perché non sono molto bravo con le statistiche, ma ricordo che il Man City ha vinto molte volte, ricordo che il Chelsea ha vinto molte volte, ricordo che lo United ha vinto alcune volte".

"Ricordo il Liverpool in finale, non so se l'hanno vinta di recente, l'Arsenal. Quindi i grandi club, ci tengono, senza dubbio e la finale dice molto: Tottenham contro Manchester United o Tottenham contro Manchester City".

Anche se la vittoria contro uno di questi club nella finale di aprile significherebbe senza dubbio che il Tottenham ha finalmente svoltato, non sarebbe affatto la fine delle ambizioni di Mourinho a nord di Londra.

