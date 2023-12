La storia in evidenza

Jose Maria Lopez: La Formula E "è un passo avanti", dice il triplice campione del WTCC

Lopez è campione in carica del WTCC

Il passaggio alla Formula E rappresenta una nuova sfida

"Non ho mai creduto di essere dotato", dice Lopez.

Ma dopo aver vinto per la terza volta di fila il Campionato del Mondo Turismo l'anno scorso, l'argentino ha sentito il bisogno di cambiare pista, passando alla Formula E.

Jose Maria Lopez: RecordWTCC2013-201671 partenze 20 pole48 podi29 vittorie3 campionati

"Avrei potuto rimanere nel WTC probabilmente per cercare altre vittorie e campionati, ma non è quello che cerco nelle corse automobilistiche", ha detto Lopez al programma Supercharged della CNN.

Voglio continuare a crescere e a lottare con piloti migliori in varie categorie, e credo che la Formula E abbia tutte queste caratteristiche".

"Sta crescendo così velocemente e ci sono piloti e team fantastici. Per me è stato un passo avanti, quindi sono davvero felice di avere questa sfida".

Curva di apprendimento

Come molti piloti della serie di auto elettriche, ha iniziato con grandi speranze di una carriera in Formula Uno.

Dopo un anno come collaudatore per la Renault, nel 2010 è stato messo sotto contratto con lo sfortunato team USF1, che però non è mai riuscito a schierarsi sulla griglia di partenza.

Lopez si è ripreso da quella delusione e ha dominato per quattro anni nel WTC con 29 vittorie e 48 podi in 71 gare. In due di queste stagioni ha superato il compagno di squadra Citroen di alto profilo Sebastien Loeb, un record di nove volte campione della serie mondiale di rally.

Non ha ancora avuto un impatto nella Formula E, ma la curva di apprendimento è ripida: circuiti stradali temporanei significano opportunità limitate per i test in pista e l'adattamento ai propulsori elettrici richiede tempo.

"L'aderenza, le gomme, il telaio, il peso, tutti insieme rendono la macchina molto nervosa e difficile da capire", ha dichiarato Lopez ad Autosport prima dell'ePrix di apertura della stagione a Hong Kong lo scorso ottobre.

Da allora, però, i progressi sono stati costanti: il decimo posto all'ePrix di Marrakech, in Marocco, si è ripetuto nella gara di casa, a Buenos Aires, il mese scorso.

Passione e grinta

Ad aprile sarà su un terreno più familiare, in Messico: il quarto ePrix della stagione 2016-17 si svolgerà su un circuito tradizionale, l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Anche Lopez non ha abbandonato del tutto l'alimentazione a benzina: il 33enne parteciperà al Campionato del Mondo Endurance 2017 per il team Toyota Gazoo Racing.

"Ho tanta passione per quello che faccio, amo le corse. Quando salgo in macchina mi sento diverso", dice.

"Dico sempre che questo è il mio posto nel mondo quando indosso il casco. Riesco a isolarmi da tutto e a concentrarmi su ciò che mi piace fare, e ho la fortuna di farlo anche come lavoro".

Nonostante il successo, "Pechito", come è conosciuto da famiglia, amici e colleghi, è riuscito a rimanere con i piedi per terra.

Qual è il suo segreto?

"Sono appassionato, ma gli anni, l'esperienza, mi hanno dato un po' di tranquillità", dice.

"Non ho mai creduto di essere un ragazzo dotato. Mi piace credere che il lavoro, la dedizione e il non arrendersi mai siano molto importanti: è quello che ho fatto finora nella mia carriera".

