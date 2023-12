I punti salienti della storia

Jordan Spieth: il golfista ha superato il crollo del Masters ad Augusta

Jordan Spieth "ride" del crollo del Masters

Il numero 2 del mondo dice: "Sto bene".

Spieth si è ripreso durante il viaggio degli amici alle Bahamas

Si prepara per gli U.S. Open di giugno a Oakmont

Il 22enne ora ride anche del suo crollo al Masters.

Spieth si stava avviando verso un doppio titolo ad Augusta con cinque colpi di vantaggio nelle ultime nove ore di quella fatidica domenica di aprile, prima che i suoi sogni svanissero all'Amen Corner, compreso un quadruplo bogey alla 12esima.

"Non la sto prendendo molto male", ha detto Spieth martedì a un evento di uno sponsor in Pennsylvania, la prima volta che il texano ha parlato in pubblico dopo il Masters.

"Le signore nei negozi di alimentari si avvicinano e mi mettono la mano addosso dicendo: "Sto pregando per te. Come stai? E io rispondo: 'Il mio cane non è morto. Sto bene". Sopravviverò. Sono cose che capitano. È stato un momento sfortunato".

Spieth era stato in testa al Masters per sette turni, dopo la vittoria wire-to-wire del 2015, e si stava avviando a diventare il primo vincitore start-to-finish per due anni di fila.

Ma i bogey alla 10ª e all'11ª e due palline nel Rae's Creek alla 12ª, insidiosa, gli hanno fatto accumulare un ritardo di tre punti, mentre il britannico Danny Willett ha conquistato il suo primo titolo major.

Come vuole la tradizione del Masters, Spieth ha dovuto raccogliersi per consegnare a Willett la giacca verde, non una, ma due volte, per la TV nella Butler Cabin e di nuovo sul prato dietro la clubhouse.

Soffocando le sue emozioni interne, ha anche avuto la grazia di parlare con i media, ma con la prospettiva del tempo Spieth insiste che non ci sono effetti persistenti.

"Ora ci rido sopra, davvero", ha detto Spieth.

Nessun problema

Quando Rory McIlroy ha subito il tracollo del Masters nel 2011 - sprecando un vantaggio di quattro colpi nella giornata finale con un giro finale di 80 - si è ripreso vincendo proprio il major successivo, lo U.S. Open.

"Se sei in lizza in un major, per esempio, 50 volte nella tua carriera, qualcosa del genere succederà", ha detto Spieth. "Basta che non succeda di nuovo".

Spieth dice di essere stato contattato da "alcuni dei più grandi atleti del mondo" con messaggi di sostegno.

"E più o meno credono, proprio come crediamo noi, che torneremo, senza problemi", ha detto Spieth.

Poco dopo il Masters, il numero 2 del mondo si è rilassato durante una pausa alle Bahamas con le star del PGA Tour Rickie Fowler, Justin Thomas e Smylie Kaufman, raccontata da Fowler sui social media.

"Ci siamo divertiti. Eravamo rilassati", ha detto Spieth. "Siamo riusciti a giocare a golf, e il golf era secondario rispetto alla parte di relax del viaggio".

Spieth cercherà ora di emulare il rimbalzo di McIlroy agli U.S. Open di Oakmont a giugno.

Fonte: edition.cnn.com