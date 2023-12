Jordan Spieth ha "cambiato" il modo di pensare dei giocatori universitari statunitensi

Secondo il commentatore di Golf Channel Charlie Rymer, il gioco del college statunitense è "in fiamme" al momento e questo ha molto a che fare con Spieth.

Spieth era a metà del suo secondo anno all'Università del Texas quando ha deciso di diventare professionista nel dicembre 2012, all'età di 19 anni.

Due volte campione statunitense Junior Amateur e all'epoca numero 1 al mondo tra i dilettanti, Spieth non si è mai guardato indietro.

Nel 2017 Spieth ha già ottenuto 11 vittorie nel PGA, ha vinto tre dei quattro major - cosa che solo lui e Jack Nicklaus hanno ottenuto prima del loro 24° compleanno - e ha accumulato più di 35 milioni di dollari in premi, per non parlare delle sponsorizzazioni.

Aspiranti Spieth

Il torneo di questa settimana, della durata di tre giorni, si svolge ad Atlanta e vede 40 golfisti - alcuni dei migliori giovani uomini e donne del college - darsi battaglia al prestigioso East Lake Golf Club, sede del PGA TOUR Championship che chiude la stagione.

Tutti e tre i giorni sono trasmessi in diretta su Golf Channel e il commentatore Rymer ritiene che, grazie a Spieth, sia "molto, molto probabile" che alcuni di questi aspiranti Spieth gareggino e vincano ai massimi livelli del gioco, prima o poi.

"C'è stato davvero un cambiamento di paradigma nel modo in cui i giovani professionisti che escono dal college guardano al gioco", ha detto Rymer, che ha giocato sul PGA Tour e ha rappresentato regolarmente Georgia Tech a East Lake durante i suoi giorni di college, alla CNN Sport prima della East Lake Cup di Atlanta.

"Jordan Spieth ha davvero cambiato tutto questo. È uscito dall'Università del Texas e ha iniziato a vincere immediatamente e ora tutti i ragazzi che vengono dietro di lui dicono: 'Posso farlo anch'io'".

Non mancano i giovani che vogliono emulare Spieth e il mondo del golf universitario è competitivo come non mai.

Le borse di studio non solo aprono la possibilità di sfondare come golfista professionista, ma forniscono anche un modo per finanziare costose lauree e consentono ai laureati di intraprendere carriere in tutti i settori della vita.

Tuttavia, vincere una borsa di studio è più facile a dirsi che a farsi.

I ragazzi che mirano a ottenere una borsa di studio nelle università americane devono realizzare punteggi costantemente bassi, guidare la palla per oltre 250 metri, ottenere statistiche di putting e partecipare ai tornei giusti solo per farsi notare.

Come se non bastasse, devono ottenere anche i voti accademici.

Risultati

Non sono solo i golfisti del college ad essersi ispirati a Spieth. Anche il suo amico di nove anni Justin Thomas, diventato professionista un anno dopo, gli ha riconosciuto il merito di avergli aperto la porta e di averlo spronato a raggiungere i risultati che ha ottenuto durante l'incredibile stagione 2017.

"Sono stato io a inseguire lui e i suoi risultati finora", ha detto Thomas alla CNN poco prima del TOUR Championship del mese scorso.

"Sento che se lo batto in un torneo, allora avrò buone possibilità di vincere. Questo mi fa lavorare e mi spinge a cercare di batterlo".

Pochi giorni dopo l'intervista, Thomas si è aggiudicato il bonus di 10 milioni di dollari della FedEx Cup al termine di una stagione che gli ha fruttato cinque vittorie, tra cui il suo primo titolo major all'US PGA Championship.

È stato nominato giocatore dell'anno del PGA Tour appena quattro anni dopo aver lasciato l'Alabama State e Rymer ha dichiarato a Don Riddell della CNN che questo tipo di successo è estremamente motivante per i golfisti universitari.

"Hanno dato a Thomas un assegno di 10 milioni di dollari, i ragazzi lo guardavano, ne sono certo", ha detto Rymer, 49 anni, che nel 1985 ha vinto lo US Junior Amateur Championship.

"È sicuramente qualcosa che ha un impatto nel portare i ragazzi al gioco e nel prepararli a giocare a golf da professionisti".

È una linea di produzione che fa ben sperare per il golf statunitense, che è già in ottima forma. Dustin Johnson è il numero 1 al mondo, mentre Spieth e Thomas sono rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Anche Brooks Koepka, campione degli US Open, e Rickie Fowler sono nella top 10 e questa forza è evidente nelle competizioni internazionali a squadre.

Gli Stati Uniti hanno vinto comodamente la loro prima Ryder Cup in sei anni ad Hazeltine nel 2016 e la squadra della Presidents Cup di Steve Stricker ha distrutto gli internazionali al Liberty National nel New Jersey, con 19 punti a 11.

La fede

Secondo Rymer ciò che contraddistingue Spieth è la sua forza mentale.

"Jordan pensa bene come qualsiasi altro atleta che abbia mai visto in qualsiasi sport. Lo abbiamo visto vincere campionati importanti quando chiaramente non aveva il suo A-game", dice Rymer, riferendosi all'Open del 2017 dove, dopo aver perso un vantaggio di tre colpi nella notte, Spieth è diventato l'unico giocatore nella storia a giocare le ultime cinque buche di un major in cinque sotto il par per assicurarsi la Claret Jug.

"Crede in se stesso come non ho mai visto nessuno credere in se stesso e quando arriva una sfida, non lo preoccupa. Vede la sfida come un 'lasciate che vi mostri quanto sono bravo', e va fuori e lo fa".

Chi sarà il prossimo golfista universitario a emulare Spieth e Thomas e a vincere titoli importanti a livello senior?

Se la prima giornata dell'East Lake Cup è un esempio, bisogna tenere d'occhio Will Gordon di Vanderbilt e Robynn Ree dell'Università della California del Sud, che si sono aggiudicati rispettivamente il titolo individuale maschile e femminile di stroke play prima dei tornei match play a squadre.

Anche Norman Xiong, 18 anni, studente del secondo anno dell'Oregon, dopo aver vinto in agosto il Western Amateur, il terzo campionato amatoriale più antico del golf, che vanta vincitori del passato come Tiger Woods, Jack Nicklaus e Phil Mickelson, viene considerato una futura stella del golf.

Xiong, nato a Guam e cresciuto nella California meridionale, è stato il primo giocatore dell'Oregon a vincere il Western da quando è stato fondato nel 1899 e ha fatto parte della vittoriosa squadra statunitense della Walker Cup 2017. Attualmente è il sesto giocatore dilettante al mondo.

Brad Dalke si è impegnato a giocare per Oklahoma a soli 12 anni. Oggi ha 20 anni ed è forse più famoso per aver battuto Rory McIlroy in un braccio di ferro, ma il secondo posto all'US Amateur gli è valso un posto sia al Masters che all'US Open del 2017, anche se non ha superato il taglio in nessuno dei due.

Nick Hardy, 21 anni, dell'Illinois, si è fatto notare con un 52° posto agli US Open 2015, mentre il suo compagno di college Dylan Meyer, nonostante sia stato ricoverato a maggio di quest'anno per una colite ulcerosa, si è imposto tra i senior al John Deere Classic, mancando il taglio per soli due colpi.

La formazione femminile ad Atlanta non è da meno.

La Ree ha concluso con due colpi di vantaggio su un campo di talento che comprende tre delle prime 10 dilettanti del mondo, le coppie di Stanford Albane Valenzuela (n. 3) e Andrea Lee (n. 5) e la giocatrice svedese dell'Arizona State Linnea Strom (n. 9).

Questo potrebbe essere l'ultimo evento di Ree a livello universitario. Si è classificata tra le prime 10 in tutti i tornei che ha disputato quest'anno ed è iscritta alla fase finale della LPGA Q-School, dove un piazzamento tra le prime 20 le garantirebbe la carta per il circuito professionistico per la prossima stagione.

Valenzuela, 19 anni, è già la golfista svizzera più quotata - ha rappresentato il suo Paese alle Olimpiadi di Rio 2016 e ha superato il taglio agli US Open dello stesso anno.

Andrea Lee, 18 anni, nata a Los Angeles, è attualmente la giocatrice under 20 meglio classificata negli Stati Uniti ed è stata la prima giocatrice di Stanford a essere nominata matricola dell'anno nel golf femminile NCAA.

'Spaventata a morte'

La East Lake Cup, giunta alla sua terza edizione, passa al match play a squadre nei giorni due e tre.

L'ottima prestazione di Vanderbilt nello stroke play maschile è valsa la testa di serie e una semifinale con Oregon; i campioni in carica di Oklahoma affronteranno Illinois nell'altra gara. Nell'evento femminile Stanford affronta Arizona, mentre Northwestern affronta Southern California.

Tutta l'azione sarà trasmessa in diretta televisiva e il commentatore Rymer ritiene che anche questo sia un fattore che spiega perché questi giocatori non si lasciano intimorire dalle telecamere quando finalmente arrivano al senior tour.

"Quando giocavo a golf al college, non avevamo questa opportunità di venire a giocare in televisione", ha detto Rymer in un'intervista a Golf Channel.

"Ti mette a disagio, la prima volta che esci e giochi in un grande evento in diretta TV. A me è capitato con il British Open ed ero spaventato a morte. La volta successiva è stato un po' più facile e quella dopo ancora un po' più facile".

"Credo che questo sia uno dei motivi per cui oggi, quando le ragazze arrivano al LPGA Tour e i ragazzi al PGA Tour, fanno cose straordinarie.

"Non devono preoccuparsi di mettersi a proprio agio davanti alle telecamere".

