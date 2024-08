Jordan Chiles: Tutto quello che bisogna sapere sulla polemica sulla medaglia di bronzo della ginnasta

La ginnasta statunitense Jordan Chiles è stata privata della sua prima medaglia individuale olimpica dopo che la squadra di ginnastica rumena ha contestato il suo punteggio finale. La squadra USA ha fatto appello** alla decisione di un panel di giudici e la lotta per il bronzo è lontana dall'essere finita.

Ecco cosa c'è da sapere.

La competizione era serrata – e sarebbe stata sempre molto ravvicinata

La finale del concorso a squadre femminile di ginnastica artistica era già destinata a essere un testa a testa prima che Chiles salisse sulla pedana per l'ultima esibizione l'5 agosto. Ana Bǎrbosu della Romania e la sua compagna di squadra, Sabrina Maneca-Voinea, erano in parità con un punteggio di 13.700.

La possibilità per Chiles di conquistare la sua prima medaglia individuale e salire sul podio olimpico si sarebbe decisa per un solo decimo di punto.

La 23enne ginnasta ha eseguito con sicurezza la sua esibizione su una miscela di canzoni di Beyoncé e tutti e tre gli atleti hanno aspettato ansiosamente l'annuncio del punteggio.

Chiles è stata inizialmente assegnata un punteggio di 13.666, che l'ha collocata al quinto posto. Ma mentre lo stadio esplodeva in celebrazioni per la medaglia d'oro del Brasile Rebeca Andrade, il coach di USA Gymnastics Cecile Landi ha presentato un reclamo sul punteggio di difficoltà di Chiles.

Pochi minuti dopo, Chiles è stata la prima a notare la decisione dei giudici - saltando su e giù mentre Landi fissava sbalordita la classifica. I giudici hanno rivisto il suo punteggio di 0.1, portandolo a 13.766 e assicurandole il bronzo.

La vittoria è stata storica - ha segnato la prima volta che tutte e tre le posizioni sul podio olimpico erano occupate da donne nere. In un incredibile gesto di fair play, Chiles ha suggerito di fare un inchino scherzoso insieme a Biles ad Andrade. La foto è stata catturata e è diventata subito un'icona dello sport.

Ma la celebrazione sarebbe stata breve.

Perché la Romania ha contestato il punteggio

Le regolamentazioni della Federazione Internazionale di Ginnastica consentono a un coach di contestare un punteggio di difficoltà "a condizione che siano fatte verbalmente immediatamente dopo la pubblicazione del punteggio".

Secondo le linee guida, un coach ha un minuto di tempo dopo la pubblicazione del punteggio per presentare un reclamo verbale per l'ultima ginnasta di una rotazione.

Poiché Chiles era l'ultima ginnasta a esibirsi, i suoi allenatori erano contro il tempo.

"La persona designata per ricevere il reclamo verbale deve registrare l'ora di ricezione, sia per iscritto che elettronicamente, e questo avvia la procedura", secondo le regole.

La Federazione di Ginnastica della Romania e le ginnaste Bǎrbosu e Maneca-Voinea hanno presentato un reclamo ufficiale al Tribunale Arbitrale dello Sport per rivedere le circostanze che hanno portato alla decisione di rivedere il punteggio di Chiles.

Hanno sostenuto che il reclamo di USA Gymnastics era stato presentato 4 secondi dopo il limite di un minuto e che il punteggio iniziale di Chiles di 13.666 avrebbe dovuto essere mantenuto. Tutti e tre gli atleti, hanno argomentato, avrebbero dovuto essere collocati al terzo posto e ricevere ciascuno una medaglia.

Per la settimana successiva, la procedura di appello si è svolta dietro le quinte. Poi, sabato, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il reclamo della squadra rumena.

Il comitato olimpico internazionale ha annunciato di aver determinato che il reclamo presentato a nome di Chiles "è stato presentato dopo la scadenza del limite di un minuto... e viene considerato senza effetto".

"La Federazione Internazionale di Ginnastica dovrà determinare la classifica della finale del concorso a squadre femminile e assegnare la medaglia (o le medaglie) in conformità con la decisione sopraindicata", ha detto il Tribunale Arbitrale dello Sport in una dichiarazione.

In seguito è stato annunciato che il bronzo sarebbe andato a Bǎrbosu della Romania.

La reazione di Chiles sconvolta

"Siamo devastati", hanno detto in una dichiarazione congiunta USA Gymnastics e il Comitato Olimpico e Paraolimpico degli Stati Uniti dopo la decisione. "Il reclamo sul Valore di Difficoltà della routine di floor exercise di Jordan Chiles è stato presentato in buona fede e, a nostro avviso, in conformità alle regole della FIG per garantire un punteggio corretto".

Hanno anche notato che Chiles era stata sottoposta a "attacchi completamente infondati e molto offensivi sui social media".

Chiles ha pubblicato quattro cuori spezzati su Instagram dopo la decisione del CAS e ha annunciato che si sarebbe presa una pausa dai social media. "Mi sto prendendo del tempo e mi allontano dai social media per la mia salute mentale, grazie", ha scritto.

Poche ore dopo, USA Gymnastics ha annunciato di aver presentato formalmente una lettera e ulteriori prove al Tribunale Arbitrale dello Sport per appellare la decisione.

La squadra ha detto in una dichiarazione di aver presentato prove video con timestamp che mostrano che il coach di USA Gymnastics Landi ha presentato il suo reclamo "47 secondi dopo la pubblicazione del punteggio, seguito da una seconda dichiarazione 55 secondi dopo la pubblicazione del punteggio originale".

La squadra ha detto di non aver avuto accesso al materiale prima della decisione del tribunale e ha poi sostenuto che c'erano "errori critici nella valutazione iniziale e nel processo di appello del CAS che devono essere risolti".

"Date queste circostanze, siamo impegnati a presentare un appello per aiutare Jordan Chiles a ottenere il riconoscimento che merita. Rimaniamo dedicati a sostenerla come campionessa olimpica e continueremo a lavorare diligentemente per risolvere questa questione rapidamente e in modo equo", ha detto la squadra in una dichiarazione.

Cosa viene dopo?

Non è chiaro quanto tempo potrebbe richiedere questo appello per essere risolto - e non è chiaro se Chiles abbia già restituito la medaglia.

E mentre le revisioni dei punteggi non sono insolite, il caso di Chiles è insolito. In passato, gli atleti sono stati privati delle loro medaglie quando il Comitato Olimpico Internazionale ha trovato prove di uso di sostanze illecite.

Usain Bolt, la superstar, è stato costretto a restituire la medaglia d'oro olimpica vinta nella staffetta 4x100m ai Giochi di Pechino del 2008, dopo che è stato rivelato che il suo compagno di squadra, Nesta Carter, aveva testato positivo per una sostanza proibita.

CNN’s Jacob Lev, Issy Ronald, Ben Morse, Dan Moriarty e David Close hanno contribuito a questo report.

Il ricorso della squadra USA riguardo al punteggio di Jordan Chiles è ancora in corso, poiché sostengono che la loro istanza è stata presentata entro il termine consentito e avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Nonostante la revisione iniziale del punteggio abbia dato a Chiles la medaglia di bronzo, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha confermato il ricorso della Romania, sostenendo che l'istanza era stata presentata dopo il termine di un minuto.

Leggi anche: