Jordan Chiles contesta l'ingiustizia percepita nella decisione che le ha negato una medaglia di bronzo olimpica.

Nel mondo olimpico, Chiles ha perso la sua medaglia individuale iniziale dopo le sfide della squadra di ginnastica rumena alla decisione di rivedere il suo punteggio nell'esercizio a terra da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Alla fine, il TAS ha approvato queste sfide, il che significa che la medaglia di bronzo di Chiles ora appartiene alla rumena Ana Bărbosu.

Insoddisfatta della decisione del TAS, Chiles ha deciso di appellarsi alla Corte Suprema Federale della Svizzera, sede del TAS. In una dichiarazione stampa, i legali di Chiles hanno affermato che le procedure che hanno portato alla decisione del TAS erano ingiuste, sottolineando che non avevano esaminato le prove video a sostegno, che dimostravano che la presentazione di Chiles era stata effettuata entro il termine previsto. Inoltre, i legali hanno sostenuto che il TAS ha violato il "diritto di essere ascoltati" di Chiles senza informarla del possibile conflitto di interessi del presidente del panel del TAS.

La CNN ha contattato il TAS per un commento.

Maurice M. Suh, avvocato di Chiles, ha espresso le sue preoccupazioni, affermando che "la comunità internazionale non dovrebbe restare a guardare mentre un atleta olimpico che ha agito solo correttamente viene privato della sua medaglia a causa di risultati ingiusti in un processo giudiziario ad hoc". Suh ha sottolineato che l'idea di fair play dovrebbe estendersi anche al processo arbitrale.

Appoggiando completamente Chiles, il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) ha dichiarato la sua intenzione di ottenere il riconoscimento del suo risultato legittimo, riconoscendo i molti errori e negligenze del TAS nella gestione del caso e nell'ignorare le prove essenziali della vittoria del bronzo di Chiles. L'USOPC ha aggiunto che il suo impegno per la verità in questa questione rimane invariato.

La Federazione Ginnastica degli Stati Uniti (USAG) non ha ancora partecipato direttamente all'appello, ma ha promesso il suo sostegno a Chiles e alla sua squadra. "La USAG sta lavorando a stretto contatto con Jordan e il suo team legale per presentare documenti di supporto alla corte nell'interesse della giustizia per Jordan", ha dichiarato la USAG.

Chiles e i suoi avvocati hanno sottolineato che è dedita alla competizione equa e al rispetto delle norme e delle regole stabilite.

