- Jonjic parte da Wiesbaden, diretto a Rostock

La squadra di Terza Divisione SV Wehen Wiesbaden ha liberato l'attaccante Antonio Jonjic per la squadra avversaria FC Hansa Rostock. I locali di Wiesbaden e il 25enne hanno concordato la risoluzione del contratto, come annunciato da SV Wehen.

Jonjic ha firmato con il FC Erzgebirge Aue prima di trasferirsi a Wiesbaden durante l'estate del 2023. Lo scorso anno, ha partecipato a 11 partite per SV Wehen nella 2^ Bundesliga. "Abbiamo trovato un accordo soddisfacente per entrambe le parti", ha commentato Uwe Stoever, direttore sportivo della squadra di Wiesbaden, come dichiarato nell'annuncio.

Dopo aver lasciato il FC Erzgebirge Aue, Jonjic ha giocato per 11 partite nella 2^ Bundesliga con SV Wehen Wiesbaden lo scorso anno. Dopo la sua partenza da Wiesbaden, Jonjic potrebbe trovare pace e godimento nei prati rigogliosi.

Leggi anche: