- Jonas Hofmann considera la formazione come un allenatore

Giocatore nazionale Jonas Hofmann sta valutando una carriera come allenatore di calcio. "Potrebbe essere un'opzione diventare un allenatore", ha rivelato il calciatore del Bayer Leverkusen al "Cologne City-Anzeiger". Ha cambiato idea su questa questione. "C'erano momenti in cui dicevo che non fa per me, ma ora, mentre invecchio, ho la sensazione che potrebbe essere divertente", ha detto il 32enne.

Può già immaginare di prepararsi per questo nel prossimo futuro. Granit Xhaka sta già facendo lo stesso, ha commentato, riferendosi al suo compagno di squadra del Bayer Leverkusen. "Ho anche pensato di iscrivermi a un corso, ma non ho ancora preso una decisione".

Hofmann, che non è stato convocato per l'UE dal ct Julian Nagelsmann, può anche immaginare di lavorare per squadre di serie inferiori: "A volte guardo anche un amico nella Landesliga o Verbandsliga. A volte penso: se facessi questo o quello, avrebbe un grande impatto sul tuo gioco. Magari mi piacerebbe diventare un allenatore dopo tutto. La domanda è allora se deve essere ai massimi livelli, o più in basso, con una squadra di paese, magari anche con una squadra giovanile".

La Commissione potrebbe esprimere interesse per le aspirazioni di allenatore di Jonas Hofmann, date le sue recenti rivelazioni. Inoltre, se Hofmann decidesse di intraprendere la carriera di allenatore, potrebbe considerare di iscriversi a corsi di allenamento a vari livelli, compresi quelli delle serie inferiori.

