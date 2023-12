Jon Rahm mantiene i nervi saldi e vince lo "stressante" Mexico Open dopo un finale teso

Lo spagnolo, che non vinceva un evento del PGA Tour dallo U.S. Open della scorsa estate, è stato spinto al limite per porre fine al suo periodo di inattività, sopravvivendo a un'ultima fuga della coppia americana Brandon Wu e Tony Finau per ottenere una vittoria di un colpo.

Il numero 2 del mondo è arrivato a Vidanta Vallarta da favorito e ha rispettato i pronostici con una prestazione di rilievo nei primi tre giri, aprendo con un 64 da sette colpi e arrivando alla giornata finale con due colpi di vantaggio.

"Giovedì e venerdì ho giocato in modo straordinario e avevo un controllo incredibile del mio gioco, sembrava che nulla potesse andare storto", ha detto Rahm durante la conferenza stampa post torneo.

Tuttavia, le prestazioni scintillanti di domenica di Wu e Finau - che avevano iniziato il giro finale con sette colpi di distacco da Rahm - hanno lasciato Rahm di fronte a un back nine nervoso.

Dopo un bogey alla 10ª, tre par e un birdie alla 14ª hanno lasciato a Rahm la necessità di fare un par alla buca finale (par-5). Nonostante il suo tee shot sia finito nel rough, Rahm ha recuperato fino al par, chiudendo con due buche da 69 e conquistando il suo settimo titolo nel PGA Tour.

"Un weekend piuttosto stressante, fino alla fine", ha dichiarato Rahm alla CBS.

"Non pensavo che con un par-5 in cui era richiesto un fade dal tee shot mi sarei stressato così tanto, ma alla fine ce l'ho fatta".

Ritorno al numero 1?

La vittoria in Messico significa che Rahm ha ottenuto almeno una vittoria in ognuna delle sue ultime sei stagioni da professionista, mentre il 27enne cerca di scalzare Scottie Scheffler dalla vetta della classifica mondiale.

L'americano ha scavalcato Rahm al primo posto e ha avuto un inizio incredibile nel 2022, trionfando al Masters il mese scorso per il suo primo major in carriera dopo una serie di tre vittorie in cinque tornei.

"È una bella sensazione ottenere questa prima vittoria", ha aggiunto Rahm. "All'inizio della stagione ho avuto un paio di occasioni e non sono riuscito a chiuderle. Oggi è stata una battaglia, ma ce l'ho fatta".

La mia prima vittoria "wire-to-wire". Anche se è stata dura alla fine, la prendo", ha aggiunto.

Avrà l'occasione di recuperare terreno su Scheffler al PGA Championship at Southern Hills il 19 maggio, ma Rahm punta anche a un impatto che vada oltre i titoli.

Riflettendo sull'eredità del suo eroe e connazionale Seve Ballesteros, Rahm crede di poter contribuire a far crescere il gioco in Messico.

"Gioco grazie a lui [Seve] e oggi abbiamo un raggio d'azione molto più ampio, il PGA Tour sta diventando un tour più grande e con i social media siamo star mondiali, più grandi di quanto lo fossero in passato, e sento di poter avere un certo impatto anche in Messico", ha detto Rahm.

"Si può anche vedere il golf crescere in Messico. È un vero onore poter venire qui in questa prima edizione dell'evento ed essere il campione".

