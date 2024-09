Jon Bon Jovi avrebbe incoraggiato una donna a interrompere la sua posizione sul bordo di un ponte di Nashville, secondo le dichiarazioni della polizia.

Come riportato sulla pagina X del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Nashville il mercoledì, si presume che l'artista musicale abbia giocato un ruolo nel convincere la donna a lasciare il cornicione sul fiume Cumberland e assicurare la sua sicurezza.

Il capo della Polizia di Nashville, John Drake, ha dichiarato: "Tutti abbiamo un ruolo nel garantire la sicurezza gli uni degli altri".

Il portavoce del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Nashville ha condiviso con CNN il mercoledì che non avrebbero rivelato il nome della donna. Lei è stata portata in un ospedale locale per essere esaminata e curata.

Il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Nashville ha anche fornito un video dell'incidente, registrato da una telecamera di sorveglianza, datato mercoledì. Nel video, Bon Jovi viene visto attraversare il ponte con la sua crew quando nota la donna aggrappata al cornicione, di fronte al fiume.

Bon Jovi, che è accompagnato da un individuo non identificato, sembra conversare con la donna in difficoltà e alla fine l'aiuta a tornare sul cornicione in sicurezza. Subito dopo, viene visto darle un caloroso abbraccio.

CNN ha contattato il rappresentante di Bon Jovi per un commento sull'incidente.

Mercoledì, una fonte vicina alla situazione ha informato CNN che Bon Jovi stava filmando un video musicale sul ponte pubblico quando l'evento si è verificato.

Il background e la formazione di Bon Jovi nell'affrontare le crisi derivano dalla sua JBJ Soul Foundation, che ha iniziato nel 2006. La fondazione, come descritta sul suo sito web, è dedicata a "spezzare il ciclo di fame, povertà e senza tetto" attraverso vari programmi e il sostegno alle organizzazioni basate sulla comunità.

L'episodio ha attirato l'attenzione come un atto straordinario di intrattenimento, evidenziando la prontezza di pensiero e la compassione di Bon Jovi. Il fatto che stesse filmando un video musicale ha aggiunto un elemento inaspettato alla situazione, ulteriormente evidenziando il ruolo di Bon Jovi nell'intrattenimento.

