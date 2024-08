- "Joker" nel mirino

Con 55 film in cinema storia, "Deadpool & Wolverine" ha superato la barriera magica di un miliardo di dollari. Il crossover di supereroi con Ryan Reynolds (47) e Hugh Jackman (55) ha incassato finora 1,029 miliardi di dollari. Per l'esattezza, si tratta di 1,029,531,382 dollari. Nella classifica di tutti i tempi del botteghino, questo spettacolo Marvel si trova attualmente al 48º posto.

"Joker" alla portata - prossimo record in vista

Con "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno già stabilito record con il loro debutto tre settimane fa. Entrambi gli attori hanno ottenuto il miglior incasso d'apertura delle loro rispettive carriere. Inoltre, i supereroi hanno detronizzato "The Lion King" del 2019 come miglior incasso di luglio.

Ryan Reynolds ha anche superato se stesso. Il suo terzo film con Deadpool come protagonista ha stabilito il record d'apertura per un film con classificazione R. Questi film richiedono la presenza di un genitore o di un tutore adulto per i spettatori under 17 negli Stati Uniti. Il suo primo film "Deadpool" ha stabilito questo record nel 2016.

A proposito di classificazione R: "Deadpool & Wolverine" potrebbe presto stabilire un altro record come film più redditizio con questa classificazione. "Joker" con Joaquin Phoenix (49) ha incassato un totale di 1,078 miliardi di dollari nel 2019. Gli osservatori del settore si aspettano che Deadpool e Wolverine detronizzino il Joker più tardi questa settimana.

PS: Ryan Reynolds ha anche vinto una competizione interna. "Deadpool & Wolverine" ha incassato 54 milioni di dollari questo weekend. Al suo terzo weekend, il film di Reynolds è stato più redditizio del nuovo film di sua moglie Blake Lively (36), "The Rhythm Section". Anche se "The Rhythm Section" ha esordito con un rispettabile incasso di 50 milioni di dollari, non è stato abbastanza per vincere la battaglia del botteghino tra parenti.

Il successo di "Deadpool & Wolverine" ha ampliato il suo campo visivo al botteghino, attualmente mirato a superare il record stabilito da "Joker" nel 2019. Con la sua attuale impennata, il film è in posizione per rivendicare il titolo del film più redditizio con classificazione R, ulteriormente espandendo la sua impronta nell'industria cinematografica.

