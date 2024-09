Johnson sottolinea il suo allineamento con la posizione di Trump sul collegamento dei finanziamenti federali alla legislazione relativa alla sicurezza elettorale.

Credo che il Presidente Trump e io siamo sulla stessa lunghezza d'onda, e che la necessità di garanzie sulla sicurezza delle elezioni e il finanziamento del governo siano le questioni principali, ha detto Johnson a CNN's Jake Tapper su "The Lead" martedì.

Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che un piano repubblicano di finanziamento del governo per sei mesi ha superato un ostacolo significativo martedì, ma è ancora in pericolo di crollare prima del voto finale previsto per mercoledì. Il disegno di legge include il SAVE Act, una legislazione sostenuta dai repubblicani che è stata approvata individualmente alla Camera in luglio, richiedendo la documentazione della cittadinanza americana per iscriversi alle elezioni federali, nonostante il divieto esistente per i non cittadini di votare in tali elezioni.

Johnson ha suggerito che durante il dibattito presidenziale di martedì sera, Trump dovrebbe concentrarsi sull'affrontare le questioni e le politiche, invece di lanciare attacchi personali, di cui ha già dovuto ricordare ai suoi sostenitori chiassosi.

"Ho parlato spesso con il Presidente Trump e gli ho sempre consigliato di condurre questa corsa sulla base delle politiche, dei fatti, non della retorica, e delle politiche, non della personalità", ha detto.

Riguardo alla Vicepresidente Kamala Harris, Johnson ha commentato: "Ha un compito difficile stasera. ... Non credo che brillerà perché il suo curriculum è difficile da nascondere".

Johnson ha menzionato che la cerimonia del Congressional Gold Medal, tenutasi martedì per onorare i 13 membri del servizio americano morti nell'esplosione all'aeroporto di Kabul durante il ritiro dall'Afghanistan, è stata una giornata emotiva per tutti quelli coinvolti.

"Voglio sottolineare che oggi abbiamo annunciato i nomi di quei 13 membri del servizio che hanno perso la vita. Le loro famiglie hanno detto che è stato un tale conforto per loro. Ci scusiamo con loro. A tutt'oggi, Joe Biden e Kamala Harris non hanno ancora annunciato i nomi di quei membri del servizio. Anzi, Joe Biden ha affermato durante il palco del dibattito di giugno che non erano stati persi sotto il suo mandato. Immagino che se ne sia dimenticato", ha detto Johnson.

Un rapporto intermedio del 2022 pubblicato dal Presidente della Commissione degli Affari Esteri della Camera, Michael McCaul, un repubblicano del Texas, ha menzionato Harris solo due volte in relazione al ritiro dall'Afghanistan. Nel frattempo, questo nuovo rapporto, pubblicato lunedì, fa riferimento a lei più di 280 volte. Quando Tapper ha chiesto a Johnson di questi riferimenti, Johnson ha evitato la domanda.

"Credo che il rapporto illustri l'ammissione di Harris", ha detto Johnson. "Ha dichiarato di recente di essere stata l'ultima persona nella stanza con Biden prima che lui prendesse queste decisioni. Si è legata a tutte quelle decisioni e ne è co-sponsor e co-proprietaria delle conseguenze. È la sua stessa testimonianza".

