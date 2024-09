Johnson organizza un voto triste sul finanziamento della strategia finanziaria, seguito dalla transizione alla fase successiva

Johnson è stato costretto a ritirare il disegno di legge – che conteneva una clausola contestata riguardante il voto dei non residenti – dal piano dell'assemblea la scorsa settimana a causa dell'opposizione sostanziale all'interno del suo partito. Tuttavia, il presidente è stato bombardato da conservatori e dal candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump per affrontare la sicurezza delle elezioni, poiché Trump continua a mettere in dubbio la correttezza delle elezioni in vista delle elezioni del 2024.

L'intenzione di presentare il disegno di legge sul piano dell'assemblea questa settimana è quella di sottolineare il suo probabile fallimento, secondo due assistenti del GOP. Questo movimento potrebbe quindi aprire la strada al presidente per passare al piano B, anche se i dettagli di questo sono poco chiari. Il bilancio del governo scade alla fine del mese.

Presentare il disegno di legge di finanziamento all'assemblea solo per vederlo fallire esporrebbe le profonde divisioni all'interno della conferenza repubblicana della Camera, ma Johnson si trova di nuovo di fronte a una sfida importante nel tentativo di gestire una maggioranza ristretta e le richieste di Trump. Il candidato repubblicano alla presidenza ha espresso che se i Repubblicani non ottengono "garanzie inequivocabili" sulla sicurezza delle elezioni, non dovrebbero approvare un'extension del finanziamento.

"Il Congresso ha una responsabilità immediata di fare due cose: finanziare responsabilmente il governo federale e garantire l'integrità delle nostre elezioni", ha dichiarato Johnson martedì, annunciando il voto previsto.

"I invito tutti i miei colleghi a fare ciò che la vasta maggioranza dei cittadini di questo paese si aspetta e merita - impedire che i non cittadini votino alle elezioni americane".

Oltre all'obiezione del GOP alla strategia, il disegno di legge di finanziamento semestrale con la clausola di voto è considerato un punto morto nel Senato.

Il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer ha dichiarato martedì riguardo al piano del presidente di tenere un voto sulla proposta di finanziamento del GOP, "l'unica cosa che otterrà è dimostrare che sta arrivando a un vicolo cieco. Dobbiamo avere un piano bipartisan invece".

Se Trump resta fermo sulla sua richiesta, questo potrebbe rendere ancora più difficile per il Congresso approvare alla fine un'estensione del finanziamento "pulita", che viene generalmente vista a Capitol Hill come l'unica opzione praticabile per evitare uno shutdown.

Johnson ha espresso accordo con Trump sul finanziamento del governo, dicendo a CNN's Jake Tapper la scorsa settimana, "Credo che il presidente Trump stia dicendo esattamente ciò che ho detto io, e cioè che abbiamo bisogno di garanzie sulla sicurezza delle elezioni e di finanziare il governo".

Il piano di finanziamento semestrale dei Repubblicani alla Camera estenderebbe il finanziamento del governo fino a marzo 2025. La proposta include il SAVE Act, un disegno di legge guidato dai Repubblicani che è stato già approvato dalla Camera in modo autonomo a luglio e che richiederebbe la prova documentale della cittadinanza statunitense per iscriversi alle elezioni federali, anche se è già illegale per i non cittadini votare alle elezioni federali.

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha espresso il suo dissenso in risposta all'annuncio del voto, dicendo su X, "Il presidente Johnson sta fingendo di combattere attaccando un oggetto luccicante (che poi abbandonerà) a un disegno di legge che ci tiene sulla strada della spesa

