Johnson, il presidente, presenta una legislazione temporanea sul bilancio, incoraggiando i legislatori a impedire un arresto del governo.

La strategia di Johnson, etichettata come risoluzione limitata in corso d'opera, mira a mantenere il governo operativo fino al 20 dicembre, con un stanziamento di $230 milioni per il finanziamento del Servizio Segreto.

Nel suo lettera, il repubblicano della Louisiana ha proposto che la Camera avvii l'iter di approvazione di un CR lineare e di tre mesi per impedire al Senato di far passare un disegno di legge pieno di miliardi di nuove spese e misure non correlate. Il disegno di legge della Camera sarà un CR minimo e lineare, comprendente solo le proroghe strettamente necessarie. Sebbene questa non sia la scelta preferita da nessuno, Johnson la considera la più praticabile nella situazione attuale.

La Camera non è riuscita a far passare un piano di finanziamento dei repubblicani di sei mesi mercoledì, che includeva una disposizione controversa riguardante il voto dei non cittadini.

Il finanziamento del governo scade alla fine del mese e Johnson ha espresso nella sua lettera di domenica il desiderio di evitare uno shutdown poche settimane prima delle elezioni.

"Come ci ha insegnato la storia e mostrano i sondaggi attuali, chiudere il governo meno di 40 giorni prima di un'elezione importante sarebbe un atto di negligenza politica", ha detto. "Da ora fino al giorno delle elezioni, continuerò a dedicare i miei sforzi instancabili e l'unica mia attenzione all'espansione della nostra maggioranza per il 119° Congresso".

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

Johnson ha sottolineato l'importanza di evitare uno shutdown del governo vicino alle elezioni, citando i precedenti storici e i dati dei sondaggi attuali, mentre continua la sua spinta per un CR limitato in politica. Il dibattito politico in corso sulla finanziamento del governo evidenzia la necessità di una soluzione pragmatica per evitare uno shutdown.

Leggi anche: