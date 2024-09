Johnson, il presidente, organizza un voto sul piano finanziario condannato, mentre si avvicina la scadenza per lo shutdown.

La Camera si prepara a votare mercoledì su un'estensione della finanziaria di sei mesi, che include una clausola controversa riguardante il voto dei non cittadini. Il voto è stato convocato dopo che abbastanza Repubblicani della Camera hanno espresso la loro opposizione al piano di spesa, causando il suo fallimento lo scorso fine settimana. La pressione su Johnson da parte dei conservatori e di Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza, aumenta per affrontare le questioni sulla sicurezza delle elezioni, poiché Trump continua a sollevare dubbi sull'onestà delle elezioni prima delle elezioni di novembre.

Due fonti Repubblicane hanno detto a CNN che il passo per portare il disegno di legge in aula questa settimana è finalizzato a dimostrare la sua probabile sconfitta. Ciò apre la strada a Johnson per procedere con un piano di riserva, sebbene i dettagli rimangano poco chiari. Il finanziamento governativo attuale scade alla fine del mese.

Il piano di finanziamento Repubblicano è considerato inaccettabile dai Senatori Democratici, mentre un'estensione "pulita" della finanziaria priva della misura di voto è ampiamente considerata l'unica opzione praticabile per evitare uno shutdown, secondo gli insider del Campidoglio.

Johnson si trova di fronte a una sfida significativa nel guidare il dibattito sulla finanziaria governativa, gestendo una maggioranza ultra-stretta e avendo pochissimo margine di errore.

Il piano di finanziaria di sei mesi proposto dai Repubblicani della Camera estende il finanziamento governativo fino a marzo 2025. Questa proposta include il SAVE Act, un disegno di legge che ha ottenuto il sostegno dei Repubblicani alla Camera durante un voto autonomo in luglio. Il SAVE Act richiede la presentazione della prova della cittadinanza statunitense per l'iscrizione alle elezioni federali, sebbene i non cittadini siano già proibiti dal voto alle elezioni federali.

Trump ha dichiarato che se i Repubblicani non ottengono "garanzie inequivocabili" sulla sicurezza delle elezioni, dovrebbero rinunciare all'estensione della finanziaria.

"Il Congresso ha un'urgente responsabilità di compiere due azioni: finanziare sostenibilmente il governo federale e tutelare l'integrità delle nostre elezioni", ha dichiarato Johnson martedì, annunciando il voto in arrivo.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha commentato martedì, riguardo al piano del speaker di tenere un voto sulla proposta di finanziamento Repubblicana, "non farà altro che mettere in evidenza che sta andando verso un'impasse. Abbiamo bisogno di una strategia bipartisan invece".

Questo report è stato contribuito da CNN’s Manu Raju.

Il dibattito sull'estensione della finanziaria di sei mesi in politica è diventato controverso a causa di una clausola riguardante il voto dei non cittadini. Il piano di finanziamento Repubblicano, che include il SAVE Act, è improbabile che passi al Senato a causa dell'opposizione dei Democratici.

