Johnson, il presidente, gestisce la disputa di finanziamento tra Trump e il governo con una piccola maggioranza parlamentare.

Il governo si sta avvicinando a una scadenza di chiusura alla fine di questo mese, ma non c'è un consenso chiaro su una soluzione. La pressione aumenta, poiché i politici sensibili vogliono intraprendere la campagna elettorale prima delle elezioni di novembre, temendo che uno shutdown potrebbe influire negativamente sulle loro possibilità. La strategia del speaker potrebbe anche influire sulla sua possibilità di mantenere la posizione di leadership dopo le elezioni.

Trump si è gettato nella disputa sul finanziamento, potenzialmente rendendo le trattative più complesse. Il candidato repubblicano alla presidenza ha dichiarato che, se i repubblicani non ottengono "garanzie inequivocabili" sulla sicurezza delle elezioni, non dovrebbero approvare un'estensione del finanziamento. Questa posizione deriva dagli sforzi continui di Trump per minare l'integrità delle elezioni prima delle elezioni del 2024.

Se Trump insistesse sulla sua richiesta, potrebbe rendere ancora più difficile per il Congresso approvare un'estensione del finanziamento, un passo ampiamente visto a Capitol Hill come l'unica possibilità per evitare uno shutdown.

Johnson, un repubblicano della Louisiana, ha spinto per un piano di finanziamento di sei mesi che include il SAVE Act, un controverso disegno di legge repubblicano che richiede la prova di cittadinanza statunitense per la registrazione alle elezioni federali. Tuttavia, questo piano viene visto come inaccettabile nel Senato e incontra opposizione anche all'interno del GOP alla Camera.

Il speaker ha espresso il suo accordo con Trump, ma ha poche opzioni e non può permettersi errori con una maggioranza alla Camera ristretta e i democratici che controllano il Senato.

Lo scorso fine settimana, Johnson ha ritirato la proposta di finanziamento repubblicana dopo che almeno otto repubblicani avevano espresso pubblicamente il loro dissenso, un numero sufficiente per respingere il disegno di legge alla Camera insieme all'opposizione democratica.

"Il Congresso ha responsabilità importanti", ha detto Johnson ai reporter, "che includono il finanziamento responsabile del governo e l'assicurazione di elezioni equi e sicure. È su questo che ci stiamo concentrando". Ha aggiunto: "Continueremo a lavorare su questo. Il capo whip farà il lavoro pesante e costruirà il consenso. Lavoreremo durante il fine settimana su questo".

Gli sforzi di Johnson per far passare un disegno di legge di finanziamento senza il sostegno democratico sono stati criticati dal leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, un democratico dello stato di New York.

"Johnson non sta facendo progressi cercando di far passare un pacchetto di finanziamento senza il sostegno democratico", ha dichiarato Schumer. "Abbiamo bisogno di un disegno di legge bipartisan in cui tutti collaborano per trovare una soluzione. Avete visto il caos alla Camera a causa dell'approccio partitico del speaker Johnson, influenzato dalla destra estrema. Non sta facendo progressi".

Il bipartitismo potrebbe essere ancora più elusivo data la

