Johnson esprime la sua convinzione che Trump comprenda il fatto che la fazione repubblicana della Camera non ha suffragio di voti per approvare il SAVE Act.

L'ex presidente ha esortato pubblicamente i Repubblicani a causare uno shutdown del governo se non riescono a far passare la politica contestata mirata a impedire ai non cittadini di votare nelle elezioni, nel bilancio del governo.

Johnson ha dichiarato, "Trump capisce, sa quali sono le poste in gioco e è incazzato tanto quanto me che non siamo riusciti a chiudere la questione nel primo round, ma siamo di nuovo in gioco." Ha aggiunto, "Ma siamo di nuovo in gioco, abbiamo un piano B in corso, stiamo avendo alcune solide sessioni di brainstorming per farlo accadere. Sono sicuro che lo risolveremo entro la fine della settimana."

Il SAVE Act è un disegno di legge guidato dai Repubblicani che è passato alla Camera in modo indipendente lo scorso luglio. Richiede documenti ufficiali che provino la cittadinanza degli Stati Uniti per iscriversi al voto federale, anche se i non cittadini sono già proibiti dal votare alle elezioni federali. La Camera non è riuscita a far passare un billsix-month GOP per il finanziamento del governo mercoledì, che includeva la clausola controversa.

Quando gli è stato chiesto direttamente se Trump vuole uno shutdown del governo a causa di questa questione, Johnson ha risposto, "Senti, Trump capisce perché siamo in una situazione difficile. È a favore della sicurezza delle elezioni, proprio come me. Useremo ogni arma, ogni tattica, ogni piattaforma disponibile per spingere quell'agenda."

Johnson ha aggiunto, "Ho trascorso molto tempo con Trump."

Il finanziamento del governo è previsto per esaurirsi alla fine di questo mese.

Quando gli è stato chiesto dell'Acting Director Ronald Rowe della USSS che ha dichiarato che l'agenzia sta entrando nella fase di responsabilità della sua indagine sull'ultimo tentato assassinio dell'ex presidente, Johnson ha detto, "Speriamo che sia vero. Faremo del nostro meglio per farlo accadere."

Johnson ha anche detto, "Vedremo", quando gli è stato chiesto se crede che la USSS sia in grado di tenere responsabili le persone.

Johnson ha concluso, "Spero di sì. Abbiamo bisogno della stessa protezione per Donald Trump che ha un presidente in carica."

