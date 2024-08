- Johnny Depp mostrerà il suo secondo film intitolato "Modi" al festival.

Johnny Depp (61 anni) ha ottenuto un posto d'onore per il debutto del suo secondo progetto come regista. La star di "Pirati dei Caraibi" presenterà il suo film "Modi - Tre giorni sull'orlo della follia" al Festival di San Sebastián. Depp, attore e regista, ha annunciato l'imminente lancio globale a settembre attraverso un post su Instagram. La sua casa di produzione IN.2 ha espresso la propria eccitazione sulla piattaforma X, dichiarando di essere entusiasta di celebrare il debutto del film come parte della 72ª edizione dell'evento nella città spagnola del nord. "Modi" sarà proiettato fuori concorso.

Il film ruota intorno all'artista italiano Amedeo Modigliani (1884 - 1920), con un cast di star guidato da Riccardo Scamarcio, Bruno Gouery e Al Pacino. La trama si concentra sui tre giorni intensi del pittore a Parigi durante la Prima Guerra Mondiale. Nel gennaio scorso, Depp ha diffuso le prime immagini del progetto e ha espresso la propria gratitudine nei confronti di Pacino (84) per avergli presentato il progetto. Si tratta del secondo progetto come regista di Depp, dopo "The Brave" del 1997. Recentemente, è apparso nel dramma storico "Jeanne du Barry" (2023).

Il "Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián" è considerato l'evento cinematografico più importante della Spagna. La 72ª edizione si svolgerà dal 20 al 28 settembre. Il premio principale, la "Concha de Oro", è intitolato alla forma della baia dove sorge la capitale basca.

Il film di Johnny Depp "Modi - Tre giorni sull'orlo della follia" non solo debutterà al Festival di San Sebastián, ma verrà anche proiettato in Spagna, evidenziando l'importanza del paese nell'industria cinematografica globale.

despite being an Italian artist, Amedeo Modigliani's life and work have garnered significant interest in Spain, making the San Sebastián Film Festival an appropriate venue for the movie's international debut.

