I punti salienti della storia

John Surtees: Il motorsport piange la leggenda delle corse

Surtees muore in ospedale dopo una malattia

Acclamato come uno dei più grandi piloti

Ha vinto titoli mondiali di F1 e di motociclismo

Il mondo del motorsport ha reso omaggio a uno dei suoi più grandi piloti a tutto tondo, John Surtees, scomparso venerdì all'età di 83 anni.

Il pilota britannico è l'unico uomo ad aver vinto un titolo mondiale sia su quattro ruote che su due.

"La Ferrari ha perso uno dei suoi più grandi piloti", ha dichiarato la scuderia italiana, con cui Surtees ha vinto il campionato di Formula Uno nel 1964.

L'inglese è passato alla F1 nel 1960 dopo una carriera motociclistica stellare in cui ha vinto quattro campionati del mondo 500cc e tre nella categoria 350cc con un'altra squadra italiana, la MV Agusta.

Quattro delle sue sei vittorie in F1 sono arrivate durante un periodo di tre anni alla Ferrari, dove ha anche contribuito ai titoli del Campionato mondiale di auto sportive del 1963 e del 1965.

Surtees era stato ricoverato in ospedale il mese scorso per una malattia respiratoria, come riporta il sito ufficiale della F1, ed è morto con la famiglia al suo fianco.

"Siamo profondamente addolorati per la perdita di un uomo così incredibile, gentile e amorevole, ma celebriamo anche la sua vita straordinaria", ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato.

"Ha dato un esempio molto reale di una persona che ha continuato a spingersi al massimo e che ha continuato a lottare fino alla fine".

Il figlio di Surtees, Henry, è morto durante una gara di Formula 2 nel 2009 e il padre ha istituito un ente di beneficenza in suo onore.

Gli sopravvivono la moglie Jane e le figlie Leonora ed Edwina, si legge sul sito web della F1.

L'ex campione del mondo Damon Hill ha descritto Surtees - che ha corso in totale 111 gare di F1 - come una "vera grande leggenda del motorsport".

Dopo aver lasciato la Ferrari, Surtees si unì al nascente team Honda e ottenne una notevole vittoria al Gran Premio d'Italia, finendo quarto in classifica generale nella stagione 1967.

L'ex pilota di F1, divenuto opinionista televisivo, Martin Brundle si è rammaricato del fatto che Surtees, che è stato insignito del CBE nella lista degli onori della Regina del 2016, non sia vissuto abbastanza per essere nominato cavaliere.

Anche in tarda età, Surtees era un assiduo frequentatore delle gare di F1 e di eventi motoristici come il Goodwood Festival of Speed.

Fonte: edition.cnn.com