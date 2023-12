John Stones crede che la finale di Champions League sia solo "l'inizio" per il Manchester City

La loro natura rilassata smentisce la pressione che devono sentire in quanto prima squadra della metà blu di Manchester a partecipare a una finale di Champions League.

Mentre John Stones tenta di fare un'anteprima della partita di sabato contro il Chelsea con Darren Lewis della CNN, il difensore del City viene bombardato dai compagni di squadra Kevin De Bruyne, Phil Foden e Nathan Ake.

"Non posso fare un'intervista qui, ragazzi", dice ridendo.

Dall'esterno può sembrare che questa finale di Champions League sia il culmine di cinque anni di duro lavoro per Pep Guardiola a Manchester, ma i giocatori la pensano sicuramente diversamente.

"Vorrei dire che è l'inizio", dice Stones. "Penso che sia ovviamente enorme per noi come club, per noi come giocatori fare il prossimo passo e fare la storia, qualcosa che non è mai stato fatto prima, e l'ho detto ogni anno, che continuiamo a muoverci nella giusta direzione, continuiamo ad andare avanti e a fare i giusti passi avanti, che è così importante".

"Penso che come squadra ci stiamo evolvendo e credo che la ciliegina sulla torta sia ovviamente la vittoria della Champions League. Ma penso che dobbiamo anche guardare indietro, a noi stessi... guardare quanto dovremmo essere orgogliosi".

"È qualcosa che dobbiamo fare e che tutti aspiriamo a raggiungere: una finale di Champions League. Da quando sono qui abbiamo raggiunto i quarti di finale due volte. Nella storia del club abbiamo raggiunto per due volte la semifinale, ora abbiamo fatto il passo successivo e sarebbe un sogno che si avvera sollevare quel trofeo e concludere una stagione così straordinaria, in così tante circostanze".

Sono estremamente orgoglioso di me stesso

Stones ha formato una partnership formidabile nel cuore della difesa insieme all'acquisto estivo di Ruben Dias - il City ha concluso la sua vittoriosa campagna di Premier League con il miglior record difensivo del campionato - ed è ora uno dei primi nomi sulla scheda della squadra di Guardiola.

Tuttavia, non è sempre stato così.

Stones ha faticato a trovare la forma per gran parte della stagione 2019-20 e le sue scarse prestazioni l'hanno visto abbandonare sia il City che la nazionale inglese.

L'arrivo di Dias la scorsa estate sembrava destinato a segnare la fine della permanenza di Stones a Manchester, con molti che suggerivano che Guardiola avrebbe preferito far giocare Aymeric Laporte al fianco del suo nuovo acquisto.

Il fatto che Stones sia riuscito a rilanciare la sua carriera è una prova di forza mentale e da allora è diventato un pilastro della difesa del City in questa stagione. La rinascita del 26enne gli è valsa persino la convocazione in Inghilterra per le qualificazioni ai Mondiali di marzo, 16 mesi dopo aver conquistato la sua ultima maglia.

"Penso che sia per dimostrare a me stesso, a nessun altro, che posso farcela", dice Stones a proposito dell'ispirazione che lo ha spinto a migliorare la sua forma. "Che mi merito di essere dove sono.

"Ho dimostrato a me stesso che so di poter essere qui e ai miei compagni di squadra che voglio dimostrare loro e contribuire a ciò che porto alla squadra.

"Sono andato via e ho analizzato tutto e ho lottato duramente per rientrare in squadra, e questo avviene se i ragazzi giocano bene e con costanza. Sono estremamente orgoglioso di me stesso, ma non ce l'avrei fatta senza gli altri e i miei compagni di squadra, e credo che sia anche per questo che abbiamo avuto tanto successo negli anni", ha aggiunto.

"Ma guardare indietro ora, alla fine della stagione, con due trofei già vinti, raggiungendo una semifinale [FA Cup] e un'altra finale con la Champions League questo fine settimana [è] qualcosa di cui sono estremamente orgoglioso a livello personale".

Uno dei grandi

Guardiola è stato spesso accreditato per il ritrovamento della forma di Stones, ma il manager del City ha sempre insistito sul fatto che il merito è solo del desiderio di migliorare del suo giocatore.

Lo spagnolo - noto per il suo intenso rapporto con i giocatori - è considerato da molti uno dei più grandi manager di tutti i tempi, ma l'unica critica persistente, ingiusta o meno, è stata la sua incapacità di vincere la Champions League da quando ha lasciato il Barcellona nel 2012.

Tre stagioni al Bayern Monaco sono andate e venute - con la squadra di Guardiola che si è fermata ogni volta in semifinale - e nelle quattro stagioni precedenti al City non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale.

Il cinquantenne è stato talvolta accusato di pensare troppo alle sue tattiche nei momenti cruciali della Champions League, spesso a scapito della sua squadra, ma Stones è convinto al 100% che Guardiola sia uno dei grandi allenatori del calcio.

"Ho avuto molti grandi manager", dice. "Uno, purtroppo, ha deciso di ritirarsi, Roy Hodgson, Roberto Martinez, sono stato con David Moyes per un breve periodo all'Everton e la lista continua, fin dai tempi del Barnsley.

"Ma [sono] tutti grandi manager a modo loro e credo che questo sia il periodo più lungo che ho trascorso con un singolo manager, quindi ho capito quanto sia dedito a questo lavoro, come la sua mentalità vincente.

"Penso che la sua mentalità sia qualcosa che non posso descrivere, la sua mentalità vincente, il suo desiderio di migliorare, il suo processo di pensiero su come migliorare o provare cose nuove e metterle in pratica per noi giocatori", aggiunge Stones.

"Credo che la sua storia parli da sola e quando si lavora per un manager che ha questa mentalità, che è stato lì e ha fatto le cose, si ha subito rispetto per lui. Lo si ascolta attentamente perché l'esperienza che ha vissuto lui non si può comprare e noi vogliamo trarne beneficio e imparare da essa, soprattutto in occasioni importanti come quella di questo fine settimana".

Fonte: edition.cnn.com