John McEnroe vuole leggerti le regole del tennis fino a farti addormentare

Certi suoni gridano semplicemente "relax".

E ora questa ultima opzione è disponibile per cullarvi nel sonno o per togliervi un peso dalle spalle dopo una giornata stressante.

McEnroe, la leggendaria star americana del tennis nota per il suo comportamento aggressivo in campo e per il suo famoso tormentone di quattro parole, ha pubblicato una registrazione audio delle regole del tennis per aiutare gli ascoltatori a rilassarsi. E sì, siamo seri.

"Prima di iniziare, prendetevi un momento per sedervi e rilassarvi, lasciando che i vostri occhi si chiudano dolcemente", spiega l'ex professionista, noto per le sue frequenti sfuriate con la racchetta e per le sue imprecazioni contro gli ufficiali di gara. "Immaginate di riposare su un comodo campo d'erba, mentre la brezza estiva si fa sentire e gli uccelli chiamano in lontananza", aggiunge.

L'audiolibro che nessuno ha chiesto è stato pubblicato giovedì sulla popolare app Calm, che ospita una serie di "Sleep Stories", registrazioni e canzoni pensate per favorire la consapevolezza e il rilassamento.

L'audiolibro contiene un approfondimento di McEnroe sulle convenzioni di punteggio, sulle regole dell'attrezzatura e su tutto ciò che avreste voluto sapere su questo sport.

Un'impresa non da poco: l'ultimo regolamento ITF è lungo 45 pagine, con 31 sezioni e 11 appendici.

"Amo il gioco del tennis. Sono solo un pignolo per le regole e per assicurarmi che siano applicate in modo accurato", spiega McEnroe nella registrazione, che si intitola "Ma seriamente, le regole del tennis".

"Non è un segreto che a volte mi arrabbio un po' per il gioco, e di solito finisce che dico la mia a uno o due arbitri. Voglio dire, non possono essere seri", aggiunge con il suo caratteristico tono dolce.

"Questa Sleep Story è stata pensata non solo per placare gli animi inquieti degli appassionati di tennis, ma anche per ricordarci tutte le regole del tennis che potreste aver dimenticato o che non avete mai conosciuto".

McEnroe ha vinto tre titoli di Wimbledon e quattro US Open durante la sua lunga carriera di giocatore, prima di lavorare come analista televisivo alla televisione britannica e statunitense.

Anche se il suo passaggio ai nastri rilassanti sembra improbabile, non è la prima celebrità a cimentarsi nell'inviare gli ascoltatori in uno stato di incoscienza.

Matthew McConaughey è diventato l'acquirente di più alto profilo di Calm, unendosi ad altre celebrità come l'attore Stephen Fry per leggere una Storia del sonno per il servizio.

Fonte: edition.cnn.com