John Legend esprime la sua opposizione al presidente Trump

In una dichiarazione alquanto bizzarra, l'ex presidente Donald Trump, nel tentativo di riconquistare la Casa Bianca, ha accusato i migranti residenti a Springfield di consumare animali domestici. Questa affermazione è stata poi smentita dal famoso musicista John Legend, originario di Springfield. Sui suoi social media, Legend ha confutato le affermazioni di Trump, dichiarando: "Nessuno di noi mangia gatti, nessuno di noi mangia cani".

Trump aveva diffuso questa affermazione durante un dibattito televisivo con la sua avversaria democratica per la presidenza, Kamala Harris, martedì. Secondo i resoconti dei media, l'affermazione derivava da un video virale e diversi repubblicani, compreso il candidato alla vicepresidenza di Trump, J.D. Vance, l'hanno ripetuta nel dibattito sulla politica dell'immigrazione in corso.

In un'intervista, Legend ha affrontato la situazione dell'immigrazione nella sua città. Ha osservato che a causa della mancanza di opportunità di lavoro, la popolazione della città aveva subito un significativo calo. Tuttavia, sotto l'amministrazione del presidente Joe Biden, si è verificato un aumento della creazione di posti di lavoro, superiore alla capacità della forza lavoro attuale della città.

Legend ha spiegato che l'afflusso di immigrati haitiani, facilitato dal governo degli Stati Uniti a causa del caos nel loro paese d'origine, ha portato a un aumento del 25% della popolazione a Springfield. Questo cambiamento ha comportato alcune sfide, come la necessità di servizi bilingue. Nonostante queste complicazioni, Legend credeva nelle aspirazioni di questi immigrati che cercavano lavoro e il sogno americano a Springfield.

Ha elogiato il loro ethos del lavoro, l'ambizione e il tasso di criminalità inferiore rispetto ai cittadini americani. Legend era ottimista sulla loro capacità di adattarsi e integrarsi nella comunità nel tempo. Ha concluso il suo messaggio incoraggiando l'unità e l'amore, dicendo che tutti aspirano a vivere e prosperare in un ambiente sicuro.

Le affermazioni sensazionali regarding gli animali domestici scomparsi e consumati sono state anche ritenute false dalle autorità amministrative di Springfield. Il governatore repubblicano dell'Ohio, Mike DeWine, ha anche respinto le affermazioni di Trump in un'intervista con "CBS News". DeWine ha sottolineato che il sindaco di Springfield, il sindaco Rue, aveva smentito le affermazioni, affermando: "Non c'è alcuna prova per questo. Quindi, penso che dovremmo seguire ciò che dice il sindaco. Lui conosce la sua città".

L'affermazione controversa di Trump durante il dibattito ha scatenato un dibattito tra i politici, con Legend che ha affrontato la questione sui social media. Ha difeso la comunità di Springfield dicendo: "Apprezziamo l'intrattenimento fornito dalla nostra cultura multietnica, ma non consumiamo animali domestici". DeWine, sostenendo il sindaco Rue, ha dichiarato che non ci sono prove a sostegno delle affermazioni di Trump.

