John Kelly respinge l'affermazione di Trump secondo cui un onore civile è superiore alla Medaglia d'Onore, affermando con enfasi: "Non è nemmeno vicino".

La Medal of Freedom del Presidente viene assegnata per "alcune buone azioni", o a volte per altri motivi, ma non è neanche nella stessa categoria, secondo Kelley.

"Immagina Normandia, Iwo Jima, Vietnam o Fallujah," ha detto Kelley a CNN. "La Medal of Honor viene guadagnata, non ottenuta, attraverso atti di eccezionale coraggio sul campo di battaglia sotto il fuoco, tipicamente da giovani che si sono arruolati quando gli altri non lo hanno fatto, per proteggere il loro paese. Il giuramento al paese è simile a quello prestato dal presidente, dai membri del Congresso, dai giudici federali e dagli appuntati politici, che include '...che proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, stranieri e domestici; che avrò fedele adesione alla stessa; che prendo questo impegno liberamente, senza riserve mentali o scopo di evasione; e che adempirò fedelmente i miei doveri...'

"Per il membro delle forze armate, questo giuramento è sacro, prestato con la comprensione che si potrebbe essere gravemente feriti, catturati o uccisi nell'adempimento del proprio dovere. Nessun presidente, congressista, giudice o appuntato politico - e tanto meno alcun destinatario della Medal of Freedom del Presidente - verrà mai chiesto di dare la propria vita o un arto per proteggere la Costituzione. I due premi non possono essere paragonati in alcun modo. Nemmeno in minima parte."

Trump ha dichiarato giovedì, mentre discuteva dell'assegnazione della Medal of Freedom a Miriam Adelson, del Partito Repubblicano, che è "in realtà, molto migliore" della Medal of Honor "perché tutti quelli che ricevono la Medal of Honor del Congresso sono soldati. O sono in condizioni terribili a causa di ferite multiple da proiettili, o sono morti."

Durante il fine settimana, quando gli è stato chiesto se voleva chiarire i suoi commenti, Trump ha detto a una stazione televisiva locale della Pennsylvania, "Intendevo solo 'migliore' nel senso che preferirei riceverla, perché quelli che ricevono la Medal of Honor del Congresso - che ho assegnato a molti - sono spesso gravemente feriti o morti. Spesso sono morti. La ricevono postumo. Quando si riceve la Medal of Freedom del Presidente, è spesso per altri traguardi, come il successo in sport o in altri campi."

Lo scorso ottobre, Kelly ha confermato su CNN, in esclusiva e a registro, i precedenti rapporti del magazine The Atlantic su Trump che disprezzava i membri delle forze armate, descrivendolo come "una persona che pensa che quelli che difendono il loro paese in uniforme, o sono feriti in combattimento, o passano anni a essere torturati come prigionieri di guerra sono 'succhioni' perché 'non c'è niente per loro'. Una persona che non vuole essere vista in presenza di militari amputati perché 'non è bello per me'. Una persona che ha mostrato aperto disprezzo per una famiglia Gold Star - per tutte le famiglie Gold Star - in TV durante la campagna del 2016, e si lamenta che i nostri eroi più preziosi che hanno dato la loro vita in difesa dell'America sono 'perdenti' e non visiterebbe le loro tombe in Francia."

Trump ha contestato di aver fatto quei commenti, dicendo al dibattito di CNN di giugno, "quello era un falso estratto."

"Credere che avrei detto, di fronte a generali e altri, 'succhioni' e 'perdenti' - abbiamo 19 persone che dicono che non è mai stato detto da me," ha detto Trump.

Eppure, è il generale in pensione del Corpo dei Marines e il capo di stato maggiore più a lungo in servizio di Trump, Kelly, che insiste che Trump ha fatto quei commenti.

In contesto di discussioni su premi e servizio militare, la politica spesso entra in gioco quando si decide chi riceverà il riconoscimento per i propri successi. Nonostante le dichiarazioni di Trump, la Medal of Freedom del Presidente e la Medal of Honor servono a scopi distinti e non possono essere equiparate a causa dei diversi sacrifici e doveri associati a ciascuna.

