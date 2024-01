John Daly sta vivendo la vita al massimo al PGA Championship

Il 56enne è stato uno dei protagonisti del round di apertura del PGA Championship 2022 di giovedì, vestito con il suo top verde e i suoi pantaloni stravaganti come da tradizione.

Daly è stato nel primo gruppo a partire dal tee del primo giro e ha iniziato bene, facendo birdie alla prima e alla quinta buca per avvicinarsi alla vetta della classifica.

Utilizzando un carrello per spostarsi sul campo, Daly ha fumato diverse sigarette mentre percorreva le 18 buche.

Sebbene sia scivolato in classifica nelle ultime nove buche - compresi quattro bogey nelle ultime cinque buche - il vincitore del PGA Championship del 1991 si è goduto una giornata di successo sotto il sole dell'Oklahoma al Southern Hills Country Club.

Per una delle personalità più colorite del golf, Daly ha festeggiato dopo il suo primo giro nel modo più "John Daly".

Mentre gli altri concorrenti si stavano riposando o stavano facendo qualche piccolo ritocco sul campo, Daly si stava concedendo un po' di meritato riposo e di cibo.

Ha postato sul suo Instagram una foto di sé stesso fuori da una catena di Hooters di Tulsa, dove dice di essere "felice di fermarsi a vedere la mia famiglia di Hooters di Tulsa e di prendermi delle ali al volo!".

Il due volte vincitore di un major è stato anche avvistato in serata in un casinò mentre si divertiva alle slot machine.

Daly ha iniziato il secondo giro di venerdì con due over par, sette colpi dietro al leader Rory McIlroy, ma il giro di 76 del 56enne gli ha garantito di non superare la linea di taglio dei quattro over.

