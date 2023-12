John Aylward, noto per i ruoli in "ER" e "West Wing", è morto a 75 anni

Aveva 75 anni.

Stubbs ha dichiarato alla CNN che Aylward è morto lunedì per cause naturali.

"Era un attore meraviglioso e un essere umano fenomenale", ha detto Stubbs.

Alyward, originario di Seattle, era noto soprattutto per aver interpretato il severo ma giusto dottor Donald Anspaugh in "ER" della NBC e Barry Goodwin in "The West Wing".

Aylward si è laureato alla University of Washington School of Drama nel 1971, secondo il sito web della scuola. Ha lavorato principalmente in teatro per 15 anni prima di passare al piccolo e grande schermo, si legge sul sito.

Tra i suoi primi crediti c'è un ruolo ricorrente in "Northern Exposure". Altri lavori includono ruoli in show come "Family Law", "The Practice" e "Mad Men".

Aylward è apparso in più di 70 episodi di "ER" nel corso delle 15 stagioni dello show. Grazie a ciò, soprattutto all'apice della popolarità dello show, quando si contavano regolarmente circa 30 milioni di spettatori a settimana, Aylward è diventato un volto altamente riconoscibile.

In un'intervista rilasciata al Seattle Times all'epoca della fine della serie, Aylward ha descritto l'investimento che i fan hanno fatto nello show.

"Quando facevo "Death of a Salesman" alla ACT (nel 1998), ero ancora spesso presente in "ER", ed era subito dopo la stagione in cui era morto il figlio di Anspaugh. Era un lunedì (giorno di riposo per gli attori di teatro), ero in fila alla cassa del supermercato e questa donna mi si avvicinò di corsa e mi disse: "Mi scusi, mi dispiace disturbarla, sono stata fuori dal paese... cosa è successo a suo figlio?". E io ho risposto: "Oh, è morto"", ha raccontato Aylward al giornale. La signora ha detto: "Oh, no!" e io ho risposto: "Sì, l'abbiamo seppellito la settimana scorsa!" e la ragazza che faceva la spesa è diventata bianca come un lenzuolo, così ho dovuto fermarmi e dire: "Stiamo parlando di un programma televisivo!". Ho capito che stava pensando 'Chi è quest'uomo odioso che parla della morte di suo figlio in questo modo'".

Tra gli ultimi crediti di Alyward figurano i ruoli nelle serie televisive "Briarpatch" e "Yellowstone".

Fonte: edition.cnn.com